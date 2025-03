Konkurs za subvencije podstanarima kasni

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Udruženje podstanara Crne Gore uputilo je zvaničan zahtjev Sekretarijatu za socijalno staranje Glavnog grada povodom, kako su kazali, kašnjenja konkursa za raspodjelu subvencija za podstanare u Podgorici.

Iz Udruženja su kazali da konkurs za raspodjelu subvencija za podstanare u Podgorici još nije raspisan, iako je u prethodnim godinama proces već bio pokrenut u ovom periodu.

“Svakodnevno primamo veliki broj upita od podstanara koji žele da se prijave, ali još nemamo zvanične informacije kada će konkurs biti otvoren”, navodi se u saopštenju.

Udruženje je Sekretarijatu za socijalno staranje Glavnog grada uputilo zvaničan zahtjev kako bi dobili tačne informacije o datumu raspisivanja konkursa i procedurama prijave.

“Smatramo da je neophodno da nadležni organi transparentno i pravovremeno obavijeste građane kako bi se svi zainteresovani podstanari mogli pripremiti i ostvariti pravo na subvencije”, rekli su iz Udruženja.

Takođe su podnijeli zahtjev da njihovi predstavnici budu uključeni u komisiju koja će odlučivati o raspodjeli sredstava.

Iz Udruženja su podsjetili da je budžet Glavnog grada usvojen suprotno podnijetom amandmanu za povećanje sredstava za subvencije, te je za ovu godinu predviđeno samo 150 hiljada EUR, što znači da će pomoć moći da dobije samo 125 podstanarskih porodica.

“Ovo je nedovoljno, s obzirom na to da u Podgorici trenutno živi više od 15 hiljada podstanarskih domaćinstava”, upozorili su iz Udruženja.

Oni su pozvali gradske vlasti da što prije raspišu konkurs i osiguraju transparentnu raspodjelu sredstava, uz razmatranje povećanja budžeta kako bi podrška stigla do većeg broja porodica.

Udruženje podstanara Crne Gore, kako su najavili njegovi predstavnici, nastaviće da se bori za prava svih podstanara i zahtijeva odgovorno postupanje institucija prema ovom gorućem problemu.

“Pozivamo sve podstanare koji ispunjavaju uslove da se prijave čim konkurs bude raspisan, a mi ćemo nastaviti da pratimo situaciju i borimo se za povećanje fonda”, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS