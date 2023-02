Konkurs za podršku preduzetnicima

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Sekretarijat za podršku biznis zajednici Glavnog grada Podgorica raspisao je danas konkurs za raspodjelu sredstava opredijeljenih za podršku preduzetništvu, u iznosu od 70 hiljada EUR.

„Poziv se odnosi na sva preduzeća sa statusom malog preduzeća ili preduzetnike, sa prebivalištem, odnosno sjedištem na teritoriji Glavnog grada, koja planiraju proširenje kapaciteta u prostornom ili tehničkom smislu“, navodi se u saopštenju.

Konkursom Glavni grad stavlja na raspolaganje 70 hiljada EUR, a maksimalan iznos koji jedan učesnik može dobiti je tri hiljade EUR.

„Neophodna dokumentacija za učešće na konkursu pored prijave podrazumijeva pismo namjere, kopiju lične karte, profakture i/ili dokaz o neizmirenim računima za kupovinu osnovnih sredstava za obavljanje djelatnosti u posljednjih šest mjeseci i rješenje o upisu krajnjeg korisnika u sudski registar, odnosno registar nadležnog opštinskog organa“, rekli su iz PG Biroa.

Prijave na konkurs podnose se u roku od deset dana od objavljivanja konkursa u dnevnom štampanom mediju i sajtu Glavnog grada, zaključno sa 20. februarom.

Prijava na konkurs predaje se u zatvorenoj koverti na adresu: Glavni grad, Njegoševa broj 13, 81000 Podgorica, sa naznakom: Konkurs za raspodjelu sredstava iz Budžeta Glavnog grada-Podgorica opredijeljenih za podršku preduzetništvu–NE OTVARATI PRIJE ZVANIČNOG OTVARANJA.

Dodatne informacije o konkursu mogu se dobiti na telefon: 625-724 i/ili na e-mail: [email protected]

