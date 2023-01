Konkurs NTO za turističke vodiče

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalna turistička organizacija (NTO) organizuje konkurs za najbolje osmišljenu novu turističku turu na teritoriji Crne Gore povodom Međunarodnog dana turističkih vodiča 21. februara.

Iz NTO-a je saopšteno da se na konkurs mogu prijaviti svi licencirani turistički vodiči sa teritorije Crne Gore, a uslov je osmišljavanje nove turističke ture u Crnoj Gori koja će doprinijeti razvoju manje popularnih turističkih regija uz uključivanje lokalnog stanovništva.

“Predložena ideja treba da poveže kulturno-istorijske znamenitosti, prirodna bogatstva, lokalno stanovništvo i da u isto vrijeme donese benefite zajednici”, navodi se u saopštenju.

Cilj konkursa je, kako se ocjenjuje, da se osvježi, poboljša i osnaži sektor turističkih vodiča, da se uvedu inovacije u oblasti vođenja turističkih grupa i da se u ponudama novih turističkih tura u što većoj mjeri uključi i lokalna zajednica.

Za autore najbolje ideje, po ocjeni komisije, NTO nagrađuje fondom u iznosu od hiljadu EUR za prvu nagradu, 500 EUR za drugu nagradu i 250 EUR treću nagradu.

“Jedan aplikant može dostaviti samo jednu prijavu u kojoj će sa najviše tri hiljade karaktera predstaviti svoju ideju, a prijave se mogu predati do 8. februara. Učešće podrazumijeva popunjavanje prijave koja je sastavni dio konkursa”, rekli su iz NTO.

Konkurs i prijava dostupni su na zvaničnoj stranici NTO, putem linka https://www.montenegro.travel/me/isplaniraj-boravak-u-crnoj-gori/korisni-savjeti-i-cinjenice/aktuelnosti/konkurs-za-najbolje-osmisljenu-novu-turisticku-turu-na-teritoriji-crne-gore-2023-01-19

