Konferencija o Boki kao održivoj nautičkoj destinaciji sjutra u Tivtu

Tivat, (MINA-BUSINESS) – Međunarodna naučno-stručna konferencija pod nazivom Boka Kotorska kao održiva nautička destinacija biće sjutra održana u Tivtu.

Konferencija, koju organizuju Pomorski fakultet Kotor i Jedriličarski klub (JK) Delfin, biće održana u Opštini Tivat, a dio je programa Festival vjetra 2025, koji počinje sjutra.

Skup će otvoriti prdsjednik Opštine Tivat, Željko Komnenović, a u uvodnom dijelu obratiće se sekretarka JK Delfin, Aleksandra Janičić, direktor fonda Argyle Street Management koji podržava crnogorsko jedrenje, Richard Gadbois, te dekanica Pomorskog fakulteta Kotor, Tatijana Dlabač.

Tema konferencije su kruzeri u Boki – ekonomija i ekologija, a uvodnu prezentaciju održaće predsjednica asocijacije mediteranskih kruzing luka MedCruise, Theodora Riga.

Konferencija će biti prilika i za prezentaciju The Ocean Race Europe, prestižne jedriličarske trke koja u septembru završava u Boki Kotorskoj, o čemu će govoriti predstavnica za komunikacije i gradove domaćine, Beatriz Beeckmans.

Drugi dio konferencije rezervisan je za panel diskusiju pod nazivom Kruzeri u Boki: Ekonomija i ekologija, kojom će moderirati novinar i publicista Siniša Luković. Na panelu će učestvovati izvršni direktor Luke Kotor, Ljubo Radović, predsjednik Opštine Kotor, Vladimir Jokić, v.d. generalnog direktora Direktorata za pomorsku i unutrašnju plovidbu Ministarstva pomorstva, Goran Idrizović, predstavnica Instituta za biologiju mora, Slavica Petović i profesor Pomorskog fakulteta Danilo Nikolić.

