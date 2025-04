Konatar: URA predložila obeštećenje i bivših zaposlenih u tekstilnoj industriji

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Poslanički klub Građanskog pokreta URA podnio je Predlog izmjena zakona kojima se, kako je saopšteno, predviđa obeštećenje bivših zaposlenih u tekstilnoj industriji koji su zbog stečaja u svojim firmama ostali bez posla, prava na punu penziju i adekvatnih socijalnih naknada.

Šef poslaničkog kluba URE Miloš Konatar kazao je da se predloženim amandmanom ispravlja nepravda prema bivšim zaposlenim u sektoru tekstilne industrije i omogućava rješavanje njihovih socijalnih i finansijskih problema jer su uvođenjem stečajnog postupka bivši zaposleni u sektoru tekstilne industrije ostali bez poslovnih angažmana, ostvarivanja prava na puni iznos penzija i bez sredstava po osnovu socijalnih programa.

“Predloženim amandmanom osobe koje su bile zaposlene u privrednim društvima, u sektoru tekstilne industrije, steći će osnovu za pravično namirenje jer su zbog prestanka radnog odnosa usljed stečaja privrednih društava, u čijoj vlasničkoj strukturi je bila država, bili primorani da pođu u prijevremenu penziju, a da pritom nisu stekli pravo na dobijanje sredstava po osnovu socijalnih programa koje je sprovodila Vlada u period prije donošenja ovog Zakona”, poručio je Konatar.

On je istakao da je poznato da je tekstilna industrija bila zastupljena u gotovo svim gradovima Crne Gore i da je u njoj radilo na hiljade radnika.

Kako je naveo Konatar, Neke od najpoznatijih fabrika su bile Titex, Vunarski kombinat – Vunko, Dekor, Radoje Dakić, Trikotaža, Tkačnica, Predivara, Jugoteks, Jadran, Koni, Kombiteks, Rada, Budućnost, ali i mnoge druge.

On je kazao da je mnogo nepravde bilo u periodu tranzicije i loših privatizacija od 1990. godine.

“Do sad smo pomogli radnicima metalo-prerađivačke i rudarske industrije, očekujem da sad ispravimo nepravdu prema bivšim radnicima i u tekstilnoj industriji, zajedno sa drvo-prerađivačkom i šumarskom industrijom”, rekao je Konatar.

On je kazao da očekuje da će ova rješenja podržati svi poslanici u Skupštini.

