Konatar: Spajić se vraća na prevaziđenu ekonomsku politiku stalnog zaduživanja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je donijela odluku o novom zaduživanju od 1,14 milijardi EUR i to predstavlja povratak premijera Milojka Spajića na prevaziđenu ekonomsku politiku konstantnog zaduživanja „saldo je nula“, saopštio je šef poslaničkog kluba Građanskog pokreta URA, Miloš Konatar.

Konatar, koji je potpredsjednik URA-e, je kazao da je zabrinut što novo zaduživanje dolazi u trenutku kada je sama Vlada pomjerila projekciju budžetskog deficita sa 278 miliona EUR, od 7. februara kada je usvojen budžet, na 391 milion EUR 28. februara kada je Ministarstvo finansija objavilo plan ostvarenja budžeta za ovu godinu.

On je dodao da je time za manje od mjesec Vlada pogoršala prognozu budžetskog deficita, to jest predvidjela je veći deficit za čak 113 miliona EUR.

“Sve ovo predstavlja upozorenje da se ne smijemo zaduživati da bi pokrivali tekuću potrošnju, jer na taj način ulazimo u začarani krug zaduživanja, ulazimo u dugovanja koja će plaćati buduće generacije i tako im stavljamo okove i teret, koje ne bi smjeli”, ocijenio je Konatar.

Vlada, kako je dodao, raspolaže novcem svih građana i sam tim novcem se mora raspolagati domaćinski i odgovorno, a ne rizično i avanturistički što trenutno radi Spajićeva Vlada.

