Konatar očekuje podršku poslanika

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Poslanik Građanskog pokreta URA, Miloš Konatar, saopštio je da očekuje podršku svih poslanika Predlogu zakona o Fondu Stan za sve, koji će se naći na dnevnom redu sjutrašnje sjednice Skupštine.

„Sjutra je nastavak redovne sjednice Skupštine i na dnevnom redu pod tačkom 13. će se naći Predlog zakona o Fondu Stan za sve. Za nas u URA-i je on trenutno važniji od bilo koje rezolucije koja se pominje ovih dana jer su radi o rješavanju životnih pitanja“, rekao je Konatar na konferenciji za novinare.

On je podsjetio da je predloženim rješenjem predviđeno da svi građani koji nemaju rješeno stambeno pitanje kroz osnivanje državnog fonda riješe svoje stambeno pitanje po povoljnim uslovima.

„To što će se formirati državna institucija odnosno fond je najbolji garant da će to biti akcija koja će omogućavati da svi građani kupe stan u Crnoj Gori“, kazao je Konatar.

On se zahvalio kolegama iz opozicije jer je to, po Poslovniku, bio zajednički predlog poslanika opozicije i kao takav se našao na dnevnom redu.

„Nemamo namjeru da privatizujemo i da ovaj problem vezujemo za nas. Svjedoci smo koliko je teško, ne samo kupiti stan, nego i iznajmljivati ga“, naveo je Konatar.

On je dodao da je URA podnijela, između ostalog, i predlog za dopunu dnevnog reda, a radi se o izmjenama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (PIO), kojim je predviđeno povećanje minimalne penzije za srazmjerne penzionere na 450 EUR.

„Premijer Milojko Spajić je najavio da će od 1. januara naredne godine biti povećanja minimalne penzije za srazmjerne penzionere. Drago mi je da je prihvatio naš predlog“, rekao je Konatar.

On je kazao da je URA-inim predlogom zakona predviđeno da njegova primjena počne od 1. januara naredne godine i da ona bude 450 EUR.

„Da ne bi gledali u dobru volju Spajića hoće li ispuniti obećanje, sjutra je test za sve koji podržavaju Vladu da ono što je Spajić rekao podrže usvajanjem ovih izmjena“, zaključio je Konatar.

