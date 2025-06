Kompaniji CAAP rok od pet dana da dopuni dokumentaciju

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Tenderska komsija za dodjelu koncesije za aerodrome daće rok luksemburško-američkoj kompaniji od pet radnih dana da dopuni dokumentaciju, odlučeno je u petak na sjednici, nezvanično saznaje Pobjeda.

Luksemburško-američka kompanija Corporación América Airports (CAAP) koja je jedan od ponuđača na tenderu za dodjelu koncesije za crnogorske aerodorme, imaće obavezu da Tenderskoj komsiji dostavi u Excel fajlu finansijsku ponudu koju je dostavila u papirnoj formi.

Tenderska komisija će nastaviti rad po dobijanju tog dokumenta, prenosi Pobjeda.

Na sjednici Tenderske komisije za dodjelu koncesije za crnogorske aerodrome, koja je završena u utorak, otvorene su finansijske ponude.

Nakon otvaranja finansijskih ponuda za davanje crnogorskih aerodroma u koncesiju, kako nezvanično saznaje list, južnokorejska kompanija Incheon International Airport Corporation (IIAC) nudi 100 miliona jednokratne finansijske nadoknade, dok luksemburško-američka kompanija Corporacion America Airports (CAAP) nudi 101 milion.

Kada je riječ o inicijalnim investicijama, ponuda Incheona je 132 miliona, dok 158 miliona nudi CAAP. Incheon nudi 35 odsto varijabilne godišnje koncesione naknade, dok CAAP nudi 17 procenata.

Obje kompanije koje su ušle u uži izbor – Incheon International Airport Corporation iz Južne Koreje i Corporación América Airports S.A. iz Luksemburga – zvanično su prošle tehničku evaluaciju nakon produženja Tenderske komisije za postupak koncesije za pravo korišćenja aerodroma Podgorica i Tivat.

Komisija rad nastavlja danas, uz očekivanje da Međunarodna finansijska korporacija (IFC) dostavi analizu finansijskih ponuda.

Ključni preokret u ovom koncesionom postupku desio se u ponedjeljak, kada je Komisija, nakon pravnog savjeta i dodatnih konsultacija sa IFC-jem, priznala da su tehničke ponude oba ponuđača formalno ispravne i ocijenjene u više kategorija. U prethodnoj fazi, i jedan i drugi ponuđač su u pojedinim segmentima dobili ocjenu nula, a ranija odluka Komisije je, zbog razlike od svega 0,3 boda, faktički isključila Incheon International Airport Corporation (IIAC) iz Južne Koreje iz daljeg procesa.

Međutim, pravno mišljenje je jasno ukazalo da nula nije validna ocjena, zbog čega je Komisija morala da izvrši reevaluaciju tehničkih ponuda – ovog puta u skladu sa zakonom i uz obaveznu ekspertizu IFC-ja.

Nakon novog bodovanja, utvrđeno je da oba ponuđača ispunjavaju minimalne uslove za prelazak u završnu fazu – ocjenu finansijskih ponuda. Komisija sada čeka konačno mišljenje IFC-ja o finansijskim parametrima, nakon čega će ocijeniti i taj dio, formirati konačni predlog i proslijediti ga Ministarstvu saobraćaja, koje će ga dalje uputiti Vladi na odlučivanje.

Nakon što Tenderska komisija završi vrednovanje finansijskih ponuda, treba da sačini konačni izvještaj i pošalje ga Ministarstvu saobraćaja i Vladi na donošenje konačne odluke da li će neku ponudu prihvatiti ili će tender poništiti.

Planirano je da se aerodromi daju u zakup na period od 30 godina.

