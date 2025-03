Kompanija One pustila u rad svoju solarnu elektranu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Kompanija One pustila je u rad svoju solarnu elektranu, što, kako su rekli njihovi predstavnici, predstavlja važan korak ka održivijem poslovanju koje čini važan dio ESG koncepta, kao temelja poslovanja.

Iz One-a su kazali da su solarne elektrane sve brojnije u Crnoj Gori, a među njima je od nedavno i ona na krovu upravne zgrade prvog telko operatora u našoj zemlji.

„Svjesni da telekomunikaciona industrija pripada sektorima sa visokom potrošnjom električne energije, u kompaniji One pozicioniraju odgovorno upravljanje resursima i smanjenje uticaja na životnu sredinu kao svoj ključni prioritet“, navodi se u saopštenju.

Direktor Sektora tehnike u kompaniji One, Ratko Pustahija, rekao je da su na tom projektu radili s velikom posvećenošću i entuzijazmom, svjesni da je upravo energetska efikasnost jedan od njihovih najvećih izazova.

„Zahvaljujući solarnoj elektrani, sada dio naše potrošnje dolazi iz obnovljivih izvora, što znači direktno smanjenje emisija ugljen dioksida (CO₂) i pozitivan doprinos zelenijoj budućnosti. Ovakvim projektima pokazujemo da kompanije mogu imati konkretan uticaj na održivost i da odgovorno poslovanje donosi dugoročne benefite ne samo nama, već i društvu u cjelini”, naveo je Pustahija.

Taj projekat doprinosi smanjenju gubitaka u prenosu električne energije, te optimizaciji budući da solarna elektrana proizvodi energiju tokom dana, kada su potrebe za strujom najveće. U Elektroprivredi (EPCG), čija firma Solar gradnja ima ključnu ulogu u misiji masovnije ugradnje solarnih elektrana, kažu da ovi sistemi obezbjeđuju ekonomske benefite koji uz ekološku stranu priče, potpuno usklađenu sa globalnim i evropskim ciljevima održivog razvoja, opredjeljuju sve više građana da svojim primjerom dalje propagiraju tu ideju.

Menadžer projekta Solari 5000+ i glavni koordinator projekata Solari u Direkciji za obnovljive izvore energije EPCG, Željko Pekić, kazao je da brojna domaćinstva i privredni subjekti poput kompanije One shvataju da ovakvi projekti imaju dugoročne koristi za zaštitu životne sredine i održivi ekonomski rast.

„Ipak, ova ideja u našoj zemlji tek treba da dobije dobije pravi zamah. Za to je potrebno da inspirišemo jedni druge i da insistiranje na zelenim praksama, baš kako to čini One, postane nešto od čega ne odustajemo. Na taj način, namjera EPCG da korišćenjem obnovljivih izvora energije proizvede što više zelenih megavata realizovaće se još brže, a naša zemlja će postajati sve zelenija”, rekao je Pekić.

Budući da pripada evropskoj 4iG Grupi, relativno noviji koncept zaštite životne sredine, društvene odgovornosti i savjesnog korporativnog upravljanja (ESG), One već uključuje u svoju poslovnu strategiju. Takođe, kroz doprinos uvećanju energije iz obnovljivih izvora energije, prvi crnogorski telko operator usklađuje se sa nacionalnom strategijom i doprinosi ostvarenju EU standarda.

”Korišćenje solarne energije umjesto energije dobijene iz fosilnih goriva pomaže u smanjenju emisija ugljen dioksida, što je u skladu sa ciljevima EU do 2030. i 2050. godine. Ova tranzicija je ključna za ispunjenje obaveza koje naša država ima kao kandidat za članstvo u EU. Takođe, u samoj Uniji već je započeto sa primjenom ESG standarda, koji već predstavljaju okvir našeg poslovanja”, dodao je Pustahija.

U kompaniji One ističu da je ova solarna elektrana samo početak, uz obećanje da nastavljaju da ulažu u projekte koji će smanjiti ekološki otisak i dodatno uskladiti poslovanje sa ESG standardima.

”Vjerujemo da digitalizacija i održivost moraju ići ruku pod ruku i zato ćemo nastaviti da radimo još snažnije i još zelenije”, poručili su iz kompanije One.

