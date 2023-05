Kompanija One otvorila novu poslovnicu na Starom aerodromu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Kompanija One otvorila je novu poslovnicu na Starom aerodromu.

“Ljubičasta i žuta su obojile podgorički Stari aerodrom. Upravo otvaranjem nove poslovnice u ovom dijelu glavnog grada, njegovim stanovnicima One postaje novi komšija. Na ovaj način, svi sadašnji i budući korisnici te mreže u savremenoj poslovnici na adresi Pera Ćetkovića broj 14, moći će da u prijatnom ambijentu za sebe izaberu najbolje iz One ponude”, navodi se u saopštenju kompanije.

Komercijalni direktor kompanije One, Brano Đurović, kazao je da otvaranje još jedne poslovnice u Glavnom gradu predstavlja nastavak njihove strategije širenja na tržištu Crne Gore.

“Ovaj važan korak u našem razvoju omogućava nam da ponudimo još bolju uslugu našim korisnicima. Radujemo se što ćemo im biti na raspolaganju i što ćemo biti u prilici da im pružimo najbolju moguću podršku”, poručio je Đurović.

One je Olimpijska mreža Crne Gore, pa je otvaranje nove poslovnice bila prilika za druženje sa proslavljenim rukometašicama – Ivonom Pavićević i Milenom Raičević.

Ističući zajedništvo Crnogorskog olimpijskog komiteta i kompanije One, uspješne crnogorske sportistkinje istakle su da otvaranje nove poslovnice u Podgorici simbolično predstavlja širenje tima koji vjeruje u olimpijske vrijednosti.

“Kompanija One je sinonim za kvalitet i pouzdanost i ponosna sam na naše prijateljstvo i razumijevanje. Raduje me što One kontinuirano radi na unapređenju korisničkog iskustva”, kazala je Pavićević.

Raičević je navela da otvaranje nove poslovnice za stanovnike velikog podgoričkog kvarta vidi kao odraz želje da svima koji su dio One tima, ova kompanija ponudi više.

“Da dobiju profesionalnost, ljubaznost i najbolju uslugu”, rekla je Raičević.

U kompanji One su istakli da je direktna posjeta poslovnici najbolji način da korisnici na najbrži i najjednostavniji način odaberu pravu ponudu paketa i uređaja.

Oni su pozvali sve stanovnike Starog aerodroma da ih posjete na novoj adresi, podsjetivši da je svima u One mreži na raspolaganju njihov korisnički servis na 1.me, kroz MojOne aplikaciju i na broju 1700.

