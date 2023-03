Klikovac: Sve veći rizik od bankrota

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Rizik od bankrota sve je veći, pa tako raste i kamatna stopa po kojoj se država zadužuje, saopštio je potpredsjednik Savjeta mladih Demokratske partije socijalista (DPS), Andrija Klikovac.

“Kamatna stopa – 5,9 odsto + euribor 3,35 odsto = 9,25 odsto”, napisao je Klikovac na svom Twitter nalogu.

On je naveo da je u pitanju još jedno zaduženje od 100 miliona EUR, koje je rezultat rada Evrope sad, Socijalističke narodne partije (SNP) i Građanskog pokreta URA.

“PS – građani se jeftinije zadužuju”, dodao je Klikovac.

Ministarstvo finansija je u ime crnogorske Vlade, posredstvom kreditnog aranžmana sa Deutsche bankom, obezbijedilo 100 miliona EUR za finansiranje budžetskih obaveza u tekućoj godini i ta sredstva su od danas na raspolaganju državi.

Iz Ministarstva finansija je saopšteno da je ugovor sa bankom zaključen na tri godine, sa grejs periodom od 12 mjeseci i kamatnom stopom koju čini šestomjesečni Euribor uvećan za iznos margine od 5,9 odsto.

“Prva rata kamate plaća se šest mjeseci od povlačenja kreditnih sredstava, dok će otplata glavnice započeti 12 mjeseci nakon povlačenja tih sredstava i biće sprovedena plaćanjem pet jednakih rata glavnice”, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS