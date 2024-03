Klikovac: Spajićeva ekonomska politika ima pogubne posljedice

Podgorica, (MINA – BUSINESS) – Novo zaduženje Vlade odrađeno je potpuno netransparentno i poklazalo je da ekonomska politika premijera Milojka Spajića ima pogubne posljedice, poručio je šef Kluba odbornika Demokratske partije socijalista (DPS) u Skupštini Glavnog grada Andrija Klikovac.

U saopštenju Klikovca se navodi da uslovi zaduženja najbolje pokazuju da strani investitori ne vjeruju u stabilnost finansija Crne Gore, kao i da je zbog toga kamatna stopa na emisiju državnih obveznica rekordnog iznosa.

“Novo zaduženje Vlade odrađeno je potpuno netransparentno, pod sumnjivim okolnostima i zelenaškim troškovima srednje razvijenu državu”, rekao je Klikovac.

On je kazao da će građani za sedam godina isplatiti trošak kamate u iznosu od gotovo 300 miliona EUR, ili gotovo šest kapitalnih budžeta Glavnog grada.

“Ovakvo zaduživanje je pokazalo da Spajić nije kadar za vođenje politike razvoja, već za politike nekontrolisane i ekonomsko neutemeljene javne potrošnje sa pogubnim posljedicama za finansijski sistem države”, rekao je Klikovac.

On je podsjetio da je Vlada 2019. godine emitovala obveznice po duplo nižoj kamatnoj stopi, odnosno, kako je objasnio, u tom trenutku po stopi od 2,55 odsto.

Klikovac je istakao da se Hrvatska istog dana zadužila po kamatnoj stopi 3,375 odsto.

„Zašto Spajiću Hrvatska i njene javne finansije nijesu uzor“, upitao je Klikovac.

Prema njegovim riječima, posebno je zanimljiv hedžing aranžman koji je zaključen na period od tri ipo godine, dok, kako je ukazao, obavljena emisija obveznica ima ročnost od sedam godina.

„Šta će biti zadnje tri ipo godine? Tada će Crna Gora biti izložena dodatnom riziku za javne finansije i postoji rizik da će tad ova emisija izazvati još veće troškove”, poručio je Klikovac.

On je naglasio da je ključna problematika tako skupog zaduženja njena namjena.

„Finansiraće se otplata duga i javna potrošnja – neracionalno zapošljavanje u javnoj upravi, letovi od 15 minuta do Tirane, velikobrojne delegacije na službenim putovanjima, novi Apple računari za ministre i njihove kabinete, smještaj u luksuznim hotelima u inostranstvu, sve veći broj službenih vozila i telefona”, naveo je Klikovac.

Prema njegovim riječima, kao i kod prethodnog zaduženja 2021. godine od 750 miliona EUR, novca za razvoj neće biti.

„A u Crnoj Gori biće sve manje gradilišta i stranih investicija”, rekao je Klikovac.

On je kazao da je evropskoj Crnoj Gori potreban radikalan zaokret u upravljanju javnim finansijama.

„Koje će karakterisati poreska disciplina, stimulansi privredi, jasno definisana fiskalna politika, javna infrastruktura finansiraće se iz kredita, a strani investitori biće partneri u razvoju“, naveo je Klikovac.

