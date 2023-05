Kineski dobavljači zainteresovani za crnogorske proizvode

Ningbo, (MINA-BUSINESS) – Predstavnici kineskih prehrambenih preduzeća i lokalni uvoznici zainteresovani su za crnogorske proizvode predstavljena na EXPO-u Kine i zemalja centralnoistočne Evrope (CIE), a Kinezima je privlačna i turistička ponuda Crne Gore.

Koosnivačica Crnogorske međunarodne asocijacije za ekonomsku saradnju /Montenegro International Economic Cooperation Association – MIECA/, Yan Chunyu, kazala je da su na ovogodišnjem EXPO Kina – CIE predstavljena dva štanda proizvoda i turističke ponude iz Crne Gore.

Ona je objasnila da se jedan štand nalazi u Zoni poljoprivrednih proizvoda i hrane, a drugi u Zoni turizma, prenosi dopisnica China Media Group, Yu Xi.

„Možemo reći da je to rekordno predstavljanje Crne Gore u istoriji EXPO Kine – CIE“, navela je Yan.

Od 2021. godine Yan i njena kompanija, registrovana u Tivtu, uspjele su da organizuju crnogorske firme i proizvođače da predstave svoje proizvode na EXPO Kine – CIE, najvećem sajmu u Kini namijenjenom jačanju trgovinskih veza Kine i zemalja centralnoistočne Evrope.

Yan je kazala da je ove godine 12 crnogorske kompanija i agencija u koordinaciji MIECE predstavljeno na EXPO-u, koji je organizovan u kineskom gradu Ningbou.

“Ovaj put smo iz Crne Gore donijeli poljoprivredne proizvode kao što su med, organsko povrće, orašasti plodovi, kolači i mesni proizvodi iz Podgorice, Budve, Tivta i drugih opština. Turistička ponuda je iz lokalnih turističkih organizacija pojedinih opština u Crnoj Gori, posebno iz oblasti hotelijerstva“, rekla je Yan.

Organizatori EXPO-a su ove godine osmislili Zonu turizma u cilju promocije turističke ponude zemalja centralnoistočne Evrope na kineskom tržištu.

„Turizam je vodeća djelatnost Crne Gore. Zbog naše promocije, više crnogorskih agencija, organizacija i turoperatora saznalo je za EXPO Kine – CIE i potvrdilo prisustvo preko naše koordinacije. Svi očekuju dolazak većeg broja kineskih turista i poručuju da će biti potpuno spremni u smislu hrane, smještaja i saobraćaja“, navela je Yan.

Ona je dodala da su posjetioci i dobavljači najviše zainteresovani za hranu iz Crne Gore, kao što je med, voćni džem ili kafa, jer im je najvažnije da je hrana zdrava i prirodna.

„Hrana iz Crne Gore upravo je pravi izbor, prirodna i bez zagađenja“, rekla je Yan.

Kinezi su pokazali veliko interesovanje i za turistički štand.

„Crnogorska turistička ponuda privlačna je Kinezima. Nijesu nam se samo turističke agencije obratile za saradnju, već i mnogo građana, odnosno običnih turista, koji su kazali da su zainteresovani za putovanje u Crnu Goru“, kazala je Yan.

EXPO Kine – CIE će biti otvoren do subote, a mnogi su, prema riječima Yan, okvirno dogovorili saradnju na pojedinim projektima.

Ona je kazala da su u Zoni poljoprivrednih proizvoda i hrane predstavnici prehrambenih poduzeća iz kineskog Hong Konga i lokalni uvoznici iz Ningboa pokazali interesovanje za crnogorske proizvode i najavili da će se o detaljima dogovoriti nakon EXPO-a.

„Što se tiče turizma, imali smo razgovor s predstavnicima zaduženim za turizam iz Uprave za trgovinu kineske sjeverne provincije Liaoning i dogovorili smo dalje razgovore. Iskusna turistička agencija Happy Tour takođe je uspostavila saradnju sa MIECA-om“, rekla je Yan.

EXPO Kine – CIE prvi put se ne održava preko interneta, kao što je to bio slučaj tokom pandemije koronavirusa.

„Divna je atmosfera, jasno smo osjetili i vidjeli entuzijazam kineskih potrošača. Rado bismo pomogli da što više crnogorskih preduzeća uđe na kinesko tržište i da ih upoznaju kineski potrošači. Očekujemo i da se još više kineskih turista odluči za Crnu Goru i nadamo se da će ih u Crnoj Gori biti sve više“, zaključila je Yan.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS