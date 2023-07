Kineska najava podigla cijene nafte iznad 80 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte porasle su u srijedu iznad 80 USD, podstaknute kineskom najavom podsticaja za ekonomiju i procjenama da bi američki Fed i Evropska centralna banka (ECB) mogli uskoro završiti ciklus podizanja kamatnih stopa.

Na londonskom tržištu cijena barela je bila viša 63 centa i iznosila je 80,26 USD, dok je na američkom porasla 51 cent na 76,26 USD, prenosi Hrportfolio.

Trgovce je ohrabrila najava kineske državne agencije za ekonomsko planiranje da će predložiti mjere za „obnavljanje i povećanje” potrošnje, što bi značilo i snažniju potrošnju energenata.

Podsticaj cijenama bile su i procjene da će američka centralna banka na kraju jula podići kamatne stope još četvrtinu procentnog boda i potom zaključiti ciklus, s obzirom na naglo usporavanje rasta prometa u maloprodaji u junu.

Promet je u junu porastao 3,1 odsto, nakon 12,7-odstotnog skoka u prethodnom mjesecu.

Slični signali stigli su i iz eurozone pa je tako član upravnog savjeta Evropske centralne banke (ECB) Klaas Knot u utorak rekao da “nipošto nije sigurno” da će podizati kamatne stope i nakon julske sjednice.

Više kamatne stope povećavaju troškove zaduživanja i mogu usporiti ekonomski rast i smanjiti potražnju za naftom.

Organizacija zemalja-izvoznica nafte (OPEC) odvojeno je objavila da je barel korpe nafte njenih članica u utorak poskupio 28 centi, na 80,33 USD.

