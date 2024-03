Kina razvija proizvodne snage novog kvaliteta

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Kina će nastaviti da postiže rezultate u razvoju proizvodnih snaga novog kvaliteta, a njena ekonomija usmjerena ka „novinama“ će pružiti novu vitalnost i donijeti nove mogućnosti globalnom ekonomskom razvoju, ocijenio je kineski ambasador u Podgorici, Fan Kun.

On je, u autorskom tekstu pod nazivom Kineska proizvodna snaga novog kvaliteta, naveo da će kineska ekonomija na taj način dati veći doprinos izgradnji zajednice sa zajedničkom budućnošću za čovječanstvo.

“Kineska Vlada je 5. marta u novom izvještaju o radu za ovu godinu predložila da se ubrza razvoj proizvodne snage novog kvaliteta”, podsjetio je Fan.

Kineski predsjednik Xi Jinping prvi put je u septembru predložio taj koncept „proizvodne snage novog kvaliteta“ tokom radne posjete provinciji Heilongđijang, nakon čega je toj temi posvetio poseban niz diskusija i planova.

“Šta je to proizvodna snaga novog kvaliteta? U doslovnom smislu, to je nova vrsta produktivnosti koja se razlikuje od one tradicionalne i zasniva se na tehnološkim inovacijama”, rekao je Fan.

Prema njegovim riječima, osvrćući se na istoriju razvoja ljudske civilizacije, produktivnost je sposobnost ljudskih bića da transformišu i osvajaju prirodu, odlučujuća snaga i izvor motivacije koji promoviše kontinuirani razvoj ljudske civilizacije.

“Sa transformacijom i promjenom proizvodne snage, ljudska civilizacija se može nastaviti i razvijati. U drevnim vremenima, upotreba kamenog oruđa označila je početak civilizacije, a čovjek je koristio zakone prirode u službi proizvodnje i života. Ljudska civilizacija ušla je tada u novu fazu. Vatova poboljšana parna mašina zapalila je industrijsku revoluciju, masovna proizvodnja uz pomoć mašina zamijenila je ručnu proizvodnju, čime se produktivnost brzo razvijala, a svjetska civilizacija tada stupila u eru industrijalizacije”, rekao je Fan.

On je naveo da ulaskom u informatičko doba, nove tehnologije kao što su internet, veliki podaci, računarstvo u oblaku i blokčejn prosto cvjetaju. Sve je međusobno povezano i inteligentno proizvedeno. Ljudska proizvodnja i život ušli su u eru informatizacije, inteligencije i pametne tehnologije.

“Popularna vještačka inteligencija i autopilot u vožnji imaju potencijal da potkopaju našu tradicionalnu proizvodnju i način života i predstavljaju novu proizvodnu snagu koja je potpuno drugačija od svih prethodnih tehnoloških oblika”, kazao je Fan.

Prema njegovim riječima, iteracija produktivnosti je endogeni motor razvoja ljudske civilizacije. Koristeći prilike koje nudi transformacija i unapređenje produktivnosti, možemo bolje shvatiti vrijeme i upravljati njime.

“U Kini se u ovom trenutku upravo oblikuju proizvodne snage novog kvaliteta i pokazuju snažnu pokretačku snagu za razvoj visokog kvaliteta. Danas se skoro polovina svjetskih instaliranih fotonaponskih kapaciteta za proizvodnju električne energije nalazi u Kini, više od polovine svih električnih vozila u svijetu vozi se u Kini, kinesko digitalno plaćanje čini skoro polovinu svjetskog udjela, kineska radna kilometraža brze željeznice premašuje ukupan broj svih drugih zemalja u svijetu, dok je kineski veliki putnički avion domaće proizvodnje, C919, pušten u komercijalnu upotrebu”, precizirao je Fan.

Operacija lansiranja svemirske letjelice Šendžou 17 je, kako smatra, bio pun uspjeh, „tri nova proizvoda“ – električna vozila, litijumske baterije i fotonaponski proizvodi su se dobro pokazali, a inovativna dostignuća u najsavremenijim oblastima, kao što su vještačka inteligencija i kvantna tehnologija, nastavila su da se postižu. Proizvodna snaga novog kvaliteta postaje novi motor za Kinu da u potpunosti promoviše svoj visokokvalitetan razvoj.

“Kina će ojačati tehnološke inovacije i primjenu svojih dostignuća, konsolidovati i proširiti svoje vodeće prednosti u industrijama poput proizvodnje pametnih energetskih vozila, ubrzati razvoj najsavremenijih industrija u nastajanju kao što su energija vodonika, novi materijali i inovativni ljekovi, te aktivno stvarti novi rast u bioproizvodnji, komercijalnom vazduhoplovstvu i „ekonomiji male nadmorske visine“”, poručio je Fan.

Zatim, Kina će, kako je najavio, otvoriti nove staze kao što su kvantna tehnologija i nauke o životu, dalje promovisati inovativni razvoj digitalne ekonomije i obezbijediti neiscrpnu pokretačku snagu za razvoj proizvodnih snaga novog kvaliteta.

“Istovremeno, Kina će ubrzati zelenu transformaciju svog modela razvoja i pomoći u dostizanju neutralnosti ugljenika, ubrzati zelene tehnološke inovacije i promociju i primjenu naprednih zelenih tehnologija, ojačati zelenu proizvodnju, razviti zelenu uslužnu industriju, proširiti industriju zelene energije, razviti zelenu i niskougljeničnu industriju i lance snabdijevanja, izgraditi zeleni i niskougljenični kružni ekonomski sistem, i stvoriti efikasne ekološke industrijske klastere”, rekao je Fan.

Prema njegovim riječima, za razliku od razdvajanja i prekida veza, razvoj proizvodnih snaga novog kvaliteta i otvorena povezanost se međusobno dopunjuju.

“Kina će proširiti otvaranje na visokom nivou prema spoljnom svijetu, nastaviti da gradi tržišno orijentisano, legalno i međunarodno prvoklasno poslovno okruženje, stvoriti nove prednosti za otvorenu ekonomiju višeg nivoa i stvoriti dobro međunarodno okruženje za razvoj novih proizvodnih snaga”, zaključio je Fan.

