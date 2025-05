Kalezić i Remiković nijesu izabrani za viceguvernere

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Skupština nije danas izabrala Gordanu Kalezić i Milana Remikovića za viceguvernere Centralne banke (CBCG), jer nijedno od kandidata nije dobilo potrebnu podršku poslanika.

Za izbor Kalezić glasao je 21 poslanik, isto toliko ih je bilo uzdržano, dok niko nije bio protiv.

Remikovića je podržalo 15 poslanila, 28 je bilo uzdržano, a niko nije bio protiv.

Njih je na te funkcije predložila guvernerke CBCG, Irene Radović.

Poslanici su na današnjoj sjednici imenovali Veljka Vasiljevića za predsjednika Odbora Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti, a za članove Momira Škopelju i Milicu Petrović Simonović.

