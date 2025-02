Kabinet Spajića: Organizovati stručnu raspravu povodom analize Ekonomskog fakulteta

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Kabinet premijera Milojka Spajića pozvao je Ekonomski fakultet Univerziteta Crne Gore (UCG) na organizaciju stručne javne rasprave povodom analize te visokoobrazovne institucije o cijenama i poslovanju trgovinskih preduzeća.

Spajić je to saopštio na društvenoj mreži X, gdje je podijelio pismo koje je šef njegovog kabineta Branko Krvavac uputio dekanu Ekonomskog fakulteta Mijatu Jocoviću.

“Pozivamo Ekonomski fakultet da organizujemo stručnu raspravu povodom analize čiji je zaključak da je je program Evropa Sad 1 uticao na rast cijena”, naveo je Spajić.

U pismu koje je Krvavac uputio Jocoviću se navodi da, u cilju stručne i sveobuhvatne razmjene stavova, a u vezi sa studijom pod nazivom „Analiza cijena i poslovanja trgovinskih preduzeća u Crnoj Gori – sektor prehrambenih proizvoda i bezalkoholnih pića”, Kabinet predsjednika Vlade predlaže održavanje stručnog skupa.

„Uvjereni smo da je u aktuelnom trenutku neposredna razmjena argumentacije najbolji način da se iznesu, objasne i preciziraju svi aspekti ove važne teme”, kaže se u pismu.

U obraćanju se navodi da bi u slučaju pozitivnog odgovora na stručnoj raspravi sa strane Vlade učestvovao Spajić sa svojim timom.

Poziv je, kako je naveo Krvavac, upućen na liniji ostvarivanja dijaloga i razmjene argumenata koji su ključni za bolje razumijevanje i odgovoran pristup ovoj temi.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS