Južnokorejska kompanija prvorangirana na tenderu za dodjelu koncesije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Južnokorejska kompanija Incheon International Airport Corporation (IIAC) izabrana je za prvorangiranog ponuđača na tenderu za dodjelu koncesije za crnogorske aerodrome.

Ministarstvo saobraćaja objavilo je danas rang listu ponuđača u postupku davanja koncesije.

Prema rang listi, IIAC je prvorangirana sa 96,18 bodova, dok je luksemburško-američka Corporación America Airports (CAAP) drugorangirana sa 65,15 bodova.

Ponuđači imaju pravo da u roku od 15 dana od objavljivanja rang liste podnesu prigovor Komisiji za koncesije.

Iz Ministarstva saobraćaja je saopšteno i da ponuđači mogu na pisani zahtjev, da izvrše uvid u dokumentaciju shodno Zakonu o koncesijama u roku od osam radnih dana od objavljivanja rang liste.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS