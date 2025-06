Jun počeo rastom indeksa

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Dionice su porasle u ponedjeljak, prvog trgovačkog dana juna, dok se Wall Street oporavljao od rastućih napetosti u globalnoj trgovini.

S&P 500 porastao je 0,41 odsto i zatvorio se na 5.935,94, dok je Nasdaq Composite napredovao 0,67 odsto i završio na 19.242,61. Dow Jones Industrial Average dodao je 35,41 bod, odnosno 0,08 odsto, zaustavivši se na 42.305,48.

Kina se usprotivila američkim optužbama da je prekršila privremeni trgovinski sporazum. Umjesto toga, zemlja je okrivila Vašington da nije ispunio sporazum – znak da se pregovori između dvije najveće svjetske ekonomije pogoršavaju, prenosi SEEbiz.

Napetosti su se ponovo rasplamsale nakon kratke pauze nakon što su se američki ministar finansija Scott Bessent i kineski potpredsjednik He Lifeng sastali u Ženevi i dogovorili 90-dnevnu suspenziju većine tarifa. Visoki zvaničnik Bijele kuće rekao je u ponedjeljak za CNBC-jevog Eamona Javersa da će predsjednik Donald Trump i kineski predsjednik Xi Jinping vjerovatno razgovarati ove sedmice.

„Razgovori između Trumpa i Xija mogli bi se pokazati ključnima za prijeko potrebnu jasnoću za najveća svjetska gospodarstva“, rekao je glavni globalni strateg u Freedom Capital Marketsu, Jay Woods.

Napetosti između Sjedinjenih Američkih Država (SAD) i Evropske unije takođe su se pojačale nakon što je Trump rekao da će udvostručiti carine na čelik na 50 odsto.

Iz EU su upozorili da to „potkopava“ pregovore, a portparol je dodao da ta odluka dodaje dalju neizvjesnost globalnoj ekonomiji i povećava troškove za potrošače i preduzeća s obje strane Atlantika.

Dionice čelika porasle su zbog povećanih nameta. Cleveland-Cliffs porastao je 23 odsto, dok su Steel Dynamics i Nucor porasli deset odsto.

S&P 500 je u petak zatvorio maj s rastom od više od šest odsto, što je njegov najbolji mjesečni učinak od novembra 2023. Tehnološki Nasdaq porastao je više od devet odsto u tom mjesecu, a Dow Jones oko četiri odsto.

