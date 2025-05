Jugopetrolu i druga pumpa na auto-putu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Državni Monteput je na tenderu za dugoročni zakup državne imovine i izgradnju benzinske pumpe na odmorištu Gornje Mrke na auto-putu Smokovac-Mateševo, izabrao ponudu kompanije Jugopetrol.

Pumpa je planirana na lijevoj strani trase, dok je privatna kompanija u junu prošle godine izabrana i na tenderu za isti posao na desnoj strani, prenose Vijesti.

Riječ je o zvanično trećem tenderu, koji je trajao od decembra prošle godine do 17. aprila.

Benzinska pumpa sa pratećim uslužnim djelatnostima je planirana na parceli ukupne površine 6,03 hiljade kvadrata, dok se zemljište izdaje na 25 godina po minimalnoj godišnjoj cijeni zakupa od 60,3 hiljade EUR.

“Odluka o izboru donijeta je 17. aprila, na osnovu izvještaja Tenderske komisije, nakon što je izvršena procjena i vrednovanje pristigle ponude. Ponuda Jugopetrola bila je jedina, formalno ispravna i ocijenjena sa maksimalnih 100 bodova. Sa izabranim ponuđačem zaključiće se ugovor o zakupu u roku od 90 dana od otvaranja ponuda, odnosno od 17. aprila. Kompanija Jugopetrol ponudila je dugoročni zakup zemljišta na period od 25 godina, uz obavezu investicionog ulaganja u izgradnju benzinske stanice sa pratećim sadržajima, u skladu sa urbanističko-tehničkim uslovima”, kazali su Vijestima iz Monteputa.

Monteput je prvobitno u septembru 2023. godine raspisao pojedinačne tendere za dvije pumpe u Gornjim Mrkama, na kojima nije bilo ponuda. Novi tender je zatim raspisan krajem decembra te godine, ali za pumpu na lijevoj strani nije bilo ponuda, zbog čega je javni poziv istekao 26. februara prošle godine.

Monteput je nakon devet mjeseci, odnosno u decembru prošle godine raspisao treći tender koji je trajao do sredine marta, ali je produžen do 17. aprila, na zahtjev Jugopetrola.

Prema Detaljnom prostornom planu auto-puta Bar – Boljare, pumpa će imati najviše prizemlje i sprat, a objekat će imati i veću javnu česmu i javni mokri čvor, službu prve pomoći i informacija sa službenim i javnim telefonom, prodavnicu rezervnih djelova i opreme, informativno-turistički punkt i kafe u zatvorenom prostoru sa terasom.

Ponuda Jugopetrola je dobila 100 maksimalnih bodova, sa kojim će ugovor biti zaključen kroz tri mjeseca.

Pumpu i zemljište na desnoj strani dionice auto-puta Jugopetrol je zakupio na 25 godina po minimalnoj godišnjoj cijeni od 66,76 hiljada EUR, uz naknadu od jednog centa prodatog litra goriva na ovoj benzinskoj pumpi.

Kompanija je nedavno zatražila od Agencije za zaštitu životne sredine da odluče da li im za izgradnju objekta treba elaborat procjene uticaja na životnu sredinu.

