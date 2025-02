JPMD će provjeravati jesu li ponuđači za zakup plaža u kaznenoj evidenciji

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom (JPMD) pribavljaće uvjerenja nadležnog organa iz kaznene evidencije kojim se potvrđuje da fizička lica, odnosno ponuđači na tender za zakup plaža, nijesu pravosnažno osuđivani za neko od više krivičnih djela.

To je predviđeno izmjenama odluke o davanju u zakup djelova morskog dobra, u dijelu koji se odnosi na izdavanje uvjerenja iz kaznene evidencije za buduće ponuđače na tender za zakup plaža, koje je Vlada danas donijela na telefonskoj sjedici, prenosi Portal RTCG.

Navodi se da je izmjena odluke donesena jer Ministarstvo pravde, kao nadležni organ za vođenje kaznene evidencije, nema mogućnost da domaćim fizičkim licima, na njihov zahtjev, izdaje uvjerenja iz kaznene evidencije, sem u slučajevima definisanim zakonom, a to je u prethodnoj odluci bilo definisano kao obavezan sadržaj ponude.

Zbog toga je Predlog odluke izmijenjen pa će pribavljanje uvjerenja kojim se potvrđuje da domaće fizičko lice nije pravosnažno osuđivano za neko od krivičnih djela: kriminalnog udruživanja, stvaranja kriminalne organizacije, davanje mita, primanje mita, utaja poreza i doprinosa, prevara, pranja novca, organizovanog kriminala sa elementima korupcije, vršiti JPMD.

“U slučaju nemogućnosti pribavljanja navedenog uvjerenja iz razloga što domaće fizičko lice nalazi u kaznenoj evidenciji za neko od pobrojanih krivičnih djela, njegova ponuda smatraće se neispravnom i neće biti predmet vrednovanja”, kaže se u odluci.

Ukoliko je ponuđač strani državljanin, obavezan je da dostavi uvjerenje nadležnog organa za vođenje kaznene evidencije iz matične zemlje kojim se potvrđuje da fizičko lice nije pravosnažno osuđivano za neko od pobrjanih krivičnih djela, prevedeno i ovjereno od sudskog tumača, ne starije od šest mjeseci, original ili ovjerenu fotokopiju.

