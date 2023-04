Jovanić ponudio novo jemstvo od 768 hiljada EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Bivši predsjednik Privrednog suda, Blažo Jovanić, ponudio je novo jemstvo u iznosu od 768 hiljada EUR, saopštila je za portal RTCG samostalna savjetnica za odnose sa javnošću podgoričkog Višeg suda, Marija Raković.

Čeka se odluka sudije Zorana Radovića da li će prihvatiti 768 hiljada EUR kao garanciju Jovanića za ukidanje pritvora i mogućnost da se brani sa slobode.

Podgorički Viši sud u januaru je odbio jemstvo u iznosu od 634 hiljade EUR, koje je njegova porodica ponudila kako bi se branio sa slobode.

Specijalno državno tužilaštvo (SDT) podiglo je optužicu protiv Jovanića, stečajnih upravnika Saše Zejaka, Snežane Jović, Sanje Lješković, Ranka Radinovića, Sretena Mrvaljevića, ali i Pavića Globarevića, Stane Čelebić, Darka Perovića, Omera Markišića, Dejana Golubovića, Danijele i Dušana Lakovića i preduzeća Titan security Podgorica, Securitas Montenegro Podgorica, Top force system Nikšić i Ogimar MNE Podgorica.

Oni se sumnjiče da su učinili krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije i više krivičnih djela zloupotreba službenog položaja.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS