Još jedna dobra sedmica na Wall Streetu za ulagače

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Na svjetskim berzama prošle sedmice najvažniji indeksi su porasli, zahvaljujući dobrim finansijskim izvještajima kompanija i makroekonomskim pokazateljima te signalima iz centralnih banaka koji su ojačali uvjerenje investitora u lagano prizemljenje američke i evropske privrede.

Takođe, dionička tržišta su krajem sedmice uznemirili potezi Bank of Japan, jer su povećali atraktivnost ulaganja u obveznice.

Dow Jones indeks prošle sedmice je porastao 0,65 odsto, na 35.459 bodova. S&P 500 indeks ojačao je jedan odsto, na 4.582 boda te je tako od početka godine u plusu gotovo 19 odsto.

Nasdaq indeks prošle sedmice ostvario je dobitak od dva odsto, završivši sedmicu na 14.316 bodova, prenosi Hina.

Krajem sedmice je objavljeno da je inflacija u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) u junu na godišnjem nivou znatno oslabila, što će američku centralnu banku, Federalne rezerve (Fed) vjerovatno dodatno učvrstiti u stavu da okonča aktuelni ciklus najbržeg podizanja kamatnih stopa još od 1980-ih godina. Inflacija mjerena potrošačkim cijenama u najvećoj sjvetskoj ekonomiji porasla je tri odsto u junu, što je njen najmanji rast još od marta 2021. i dodatno usporavanje nakon što je u maju iznosila 3,8 odsto.

“Investitori sve više vjeruju u mogućnost da je inflacija pod kontrolom i da će privreda izbjeći recesiju”, kazao je Win Murray iz Diamong Hilla.

U srijedu je Fed očekivano podignuo ključnu kamatnu stopu dodatnih 0,25 postotnih bodova, a nakon zasjedanja predsjednik Feda Jerome Powell kazao je kako ne predviđa recesiju, iako je kazao i da ne isključuje još jedno podizanje kamatnih stopa, zavisno od ekonomskih podataka.

Potom je ECB u četvrtak, takođe očekivano, povisio kamatnu stopu na depozite za 0,25 postotnih bodova, na 3,75 odsto, podignuvši je u ovom ciklusu zaoštravanja monetarne politike već deveti put.

Međutim, predsjednica banke Christine Lagarde signalizirala je da bi Evropska centralna banka (ECB) u septembru mogla uzeti predah u daljem zaoštravanju monetarne politike, jer inflacioni pritisci pokazuju privremene znakove popuštanja, a brige oko recesije jačaju.

Kao ‘tačka na i’ u još jednoj pozitivnoj sedmici na globalnim tržištima kapitala dolazi i podatak da je više od polovine kompanija čije su dionice sadržane u S&P 500 indeksu do kraja sedmice je izvijestilo o poslovnim rezultatima u drugom tromjesečju, pri čemu je 79 odsto njih premašilo očekivanja analitičara.

Međutim, ono što je iznenadilo tržišta bila je odluka Bank of Japan u petak da će dopustiti fluktuaciju prinosa po desetogodišnjim državnim obveznicama od plus do minus 0,5 odsto, sa dosadašnjeg cilja od nula odsto, ali i da će ponuditi kupovinu desetogodišnju državnih obveznica po fiksnom prinosu od jedan odsto. Tim potezom BOJ ustvari efektivno proširuje svoju toleranciju na fluktuaciju prinosa daljih pola odsto.

To je uznemirilo tržišta. Naime, godine ultra-popustljive monetarne politike u Japanu, čak i u vrijeme kad ostale velike centralne banke zaoštravaju svoje politike, podsticale su carry trgovinu, koja se odnosi na uzimanje kredita u valuti koja pruža niže kamante stope, a to je upravo japanski jen, kako bi se investiralo u drugu imovinu koja obećava viši prinos. Mnogi se tržišni učesnici pribojavaju i da je to uvod u eventualni zaokret od politike ogromnih monetarnih podsticaja.

To je odmah podstaklo rast prinosa na japanske desetogodišnje obveznice, koji je u petak dostigao 0,55 odsto, i na američke, koji je premašio četiri odsto. Rast prinosa po obveznicama smanjuje apetit investitora za dionicama, pa je tako u četvrtak njujorški Dow Jones prekinuo svoj 13-odnevni pozitivni niz, što je bio najduži period njegovog rasta još od 1987. godine.

Na evropskim berzama najvažniji indeksi takođe su ojačali, pri čemu londonski Ftse 0,4 odsto, na 7.694 boda, frankfurtski DAX 1,8 odsto, na 16.469 bodova, a pariski CAC 0,6 odsto, na 7.476 bodova.

