Jokić: Žičara će obogatiti turističku ponudu

Kotor, (MINA-BUSINESS) – Prvi dio projekta Žičara Kotor – Lovćen, na relaciji Dub–Kuk obogatiće ponudu turističih atrakcija Crne Gore već tokom predstojeće turističke sezone, saopštio je predsjenik kotorske Opštine Kotor Vladimir Jokić.

“Očekujemo da će Žičara Kotor – Lovćen početi sa radom u susret 13. julu, Danu državnosti i maksimalno smo angažovani kako bi realizovali planirano u predviđenim rokovima“, rekao je Jokić portalu RTCG.

Na planiranoj trasi koja počinje od lokaliteta Dub unutar Grbaljskog polja i vodi do završne stanice Kuk na nadmorskoj visini od 1.348 metara, aktuelne su finalne radnje na podešavanju elemenata žičare.

“Stubovi i uže su montirani, dok su građevinsko-zanatski radovi na objektima na ulaznoj i izlaznoj stanici u toku“, objasnio je Jokić.

Žičara će biti duga 3,92 hiljade metara, sa 48 gondola kapaciteta 1,2 hiljade putnika po jednom satu. Posjetioci će se za 11 minuta popeti na 1.350 metara nadmorske visine, što obećava zadivljujući pogled na Bokokotorski zaliv.

“Način na koji se pred vama otkriva Boka i Lovćen nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Ne sumnjamo da će se ovog ljeta tražiti gondola više“, naveo je Jokić.

S obzirom na to da je žičara koja povezuje grad pod UNESCO zaštitom i Nacionalni park Lovćen kuriozitet ne samo po pitanju infrastrukturne složenosti projekta, već i po lokalitetima koje povezuje i čija je prirodno-kulturna autentičnost široko prepoznata, kako navodi Jokić cjenovna politika će biti usklađena sa cjenovnim standardima za turističke usluge tog tipa, uz nastojanje da istovremeno bude pristupačna posjetiocima.

“U ovoj fazi razvoja projekta možemo istaći da se posebna pažnja pridaje formiranju ponuda za određene grupe posjetilaca, u skladu sa generalnim pravcem primjena najboljih praksi za ovu vrstu turističkih atrakcija“, kazao je Jokić.

Zahvaljujući atraktivnom objektu koji gradi konzorcijum Leitner – Novi Volvox, poseban akcenat će se staviti na kulturno-istorijsko bogatstvo turističke ponude na teritoriji opština Kotor i Cetinje.

Pored ljepote prirode jednog od pet nacionalnih parkova u Crnoj Gori, u čijem se središtu nalazi Njegošev mauzolej, koji je neminovno privlačna turistička destinacija, vožnja žičarom daće mogućnost posjetiocima da se zainteresuju i za tvrđave na brdima iznad Bokokotorskog zaliva, koje će biti samo dio spektra pejzaža vidljivog prilikom vožnje.

Kompleks austro-ugarskih utvrđenja Vrmac, Goražda i Trojica, izgrađenih u drugoj polovini 19. vijeka, nekada su služili u vojno-strateške svrhe, a danas svojom izolovanošću i prepuštenosti prirodi svjedoče o istorijskim trenucima i privlače pažnju mnogih zainteresovanih ljubitelja istraživanja arheoloških ostataka.

Prema riječima Jokića, atraktivnost projekta uzrokuje značajno interesovanje turističkih agencija za organizovanje tura koje uključuju isključivo žičaru ili je uključuju kao dio šire ponude.

“Kada je riječ o sistemu prodaje ulaznica biće organizovana prodaja na biletarnicama na donjoj i gornjoj stanici, automatima za prodaju ulaznica i naravno online prodaja, na koju će se staviti poseban akcenat u promotivnom smislu“, saopštio je Jokić.

On je dodao da su sistemi koji se implementiraju vezano za sve segmente projekta usklađeni sa najsavremenijim standardima u oblasti uslužno-turističkih djelatnosti.

Unapređenje turističke ponude Crne Gore i doprinos boljoj preraspodjeli dobiti ostvarene u sektoru turizma, vodeći su indikatori uspješnosti projekta Žičara Kotor – Lovćen’ s aspekta benefita koje će uživati država.

Vodeći se premisom da će taj poduhvat donijeti benefite ne samo Kotoru i Cetinju, već i cijeloj Crnoj Gori, Jokić smatra da će žičara doprinijeti i pozitivnom ekonomskom efektu na cijelu regiju.

“Strani i domaći posjetioci će imati jedinstven pogled na zaliv, brz ekološki prevoz od Kotora do Lovćena, a biće im dostupno i mnoštvo sadržaja i restorana kojima će biti obogaćen cijeli kompleks. Izgradnjom žičare izbjeći će se značajno korišćenje starog puta preko Njeguša što će doprinijeti i njegovom boljem očuvanju, kao i smanjenju zagađenja usljed manje količine štetnih gasova koje emituju automobili“, rekao je Jokić.

Izgradnja novih uslužnih objekata u okviru kompleksa trase Dub – Kuk usloviće i otvaranje novih radnih mjesta, što je prema njegovim riječima još jedan benefit u implementaciji projekta.

“Vjerujem da će žičara imati pozitivan uticaj i na lokalne proizvođače hrane i pića“, naveo je Jokić.

Osim benefita koji se tiču proširenja turističko-ugostiteljske ponude, ne samo za područje Kotora i Cetinja, već za kompletnu Boku i šire, Jokić ističe i finansijski aspekt i pozitivne efekte u dijelu koncesione naknade, koju je shodno ugovoru Žičara dužna da isplaćuje državi.

Sistem bezbjednosti žičare, kao važan segment projekta, kontrolisan je od strane kompanije Leitner, sa dugom tradicijom u domenu implementacije “ropeway” sistema, odnosno sistem transportacije putnika gondolama.

“Proizvodi i komponente su sertifikovani prema međunarodnim i evropskim standardima i direktivama, uz napomenu da u dijelu „safety“ sertifikacije idu korak dalje od zakonima propisanog. Činjenica da je kompletna oprema Žičare Kotor – Lovćen proizvedena od Leitnera, uz vlasničko učešće ove kompanije u Projekt, što dodatno potvrđuje uspješnu perspektivu, dovoljno govori o visokom stepenu kvaliteta i standardima koji su primijenjeni“, objasnio je Jokić.

Nastavak rada na projektu planiran je odmah nakon puštanja prve trase u rad.

“Konzorcijum koji realizuje projekat Žičara Kotor – Lovćen je iskazao spremnost da razgovara o modalitetima nastavka investicije koja bi obuhvatila i dionicu do Prijestonice, kao i da bude podrška Prijestonici i državi u realizaciji ovog kompleksnog projekta“, zaključio je Jokić.

