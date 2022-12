Jokić: Realizacija budžetskih planova preko 92 odsto

Kotor, (MINA-BUSINESS) – Opština Kotor može se pohvaliti stanjem u budžetu i visokom realizacijom budžetskih planova, koja će za ovu godinu biti preko 92 odsto, saopštio je predsjednik te lokalne samouprave, Vladimir Jokić.

“Na današnji dan smo solventni, a sve ono što smo zatekli kao dugove i minuse smo vratili i trenutno smo jedna od najsolventnijih opština u Crnoj Gori. To nam je dalo priliku da za narednu godinu projektujemo budžet od 28,1 milion EUR koji je ujedno i najvisočiji i najambiciozniji koji je dat Skupštini opštine (SO) na usvajanje u modernijoj istoriji grada. Vjerujem da će se, u godinama pred nama, na ovaj budžet gledati kao na mali budžet”, kazao je Jokić.

On smatra da je budžet, iako ambiciozan, realan i ostvariv, te da Opština Kotor ima sve potencijale da bude jedna od najbogatijih na primorju.

Kroz program uređenja prostora i investicionih aktivnosti u narednoj godini planira se realizacija 153 stavke.

“Za grad su možda najznačajniji završetak projektne dokumentacije i priprema trase za izgradnju budućeg vodovoda i kraka od Jaza prema Zagori, Savini i Krimovici. Drugi važan projekat je vodovod prema Bigovi, dok su značajna sredstva opredijeljena za putnu infrastrukturu i izgradnju puta kroz gornji Grbalj”, rekao je Jokić agenciji CGNews.

On je naveo da u narednooj godini Opština planira uređenje izletišta na Vrmcu i gradskog parka.

“Uradićemo projekat ljetnjeg bazena i započeti njegovu realizaciju, kao i projekat rekonstrukcije fontane na ulazu u grad. U planu je i sanacija trotoara sa posebnim osvrtom na Dobrotu, kao i proširenje ulica, ali i obnova Slavljanske čitaonice. Započećemo sa ozbiljnim projektima poboljšanja kanalizacione i vodovodne mreže na potezu Prčanj-Stoliv-Risan-Perast. Od ove godine, zajedno sa skupštinama stanara, finansiraćemo i obnovu fasada na zgradama u gradu”, poručio je Jokić.

U narednoj godini lokalna vlast planira i raspisivanje međunarodnog konkursa za uređenje prostora na Tabačini koji će biti novo “srce” grada.

Jokić je kazao da je početak izgradnje žičare Dub – Kuk projekat koji je obilježio ovu godinu i podsjetio da je riječ o projektu koji je najavljivan preko 20 godina.

“Ono što posebno hrabri je činjenica da su radovi u poodmakloj fazi i da se očekuje da do kraja januara budu postavljeni svi stubovi buduće žičare, kao i da na ljeto naredne godine bude i njeno zvanično otvaranje”, naveo je Jokić.

On je podsjetio i da je lokalna uprava u saradnji sa Ministarstvom prosvjete otvorila servis produženog boravka u svim osnovnim školama, a takođe su, u saradnji sa Ministarstvom, otvorena i nova sportska igrališta.

Jokić je istakao i da je stav lokalne uprave da su ulaganja u kulturu i sport takođe kapitalna, pa je sa tim u vezi u pripremi i odluka o osnivanju Pozorišta za djecu.

„Mislim da Kotor, nakon 30 godina festivala za djecu, zaslužuje tu privilegiju da bude domaćin jednog takvog pozorišta. Opredijeljena su budžetska sredstva za to pozorište koje će biti nosilac Festivala za djecu narednih godina. Ove godine za kulturu smo iz budžeta opedijelili oko 900 hiljada EUR, a slična suma je opredijeljena i za finansiranje sporta“, rekao je Jokić.

Kada je riječ o turističkoj sezoni, Jokić ističe da je ova godina u tom smislu za Kotor bila godina potpunog oporavka.

„Imali smo više od 450 kruzera tokom godine, a uplovljavanja bilježimo i tokom decembra. Takođe primjetan je veliki broj izletnika. Kotor je sigurno prvi grad u Crnoj Gori u kojem se više ne može govoriti o sezonalnom karakteru turizma, jer u gradu tokom cijele godine bilježimo značajan broj gostiju“, dodao je Jokić.

On je saopštio da Kotor i tokom zimskih mjeseci ima šta da ponudi turistima, a to ove godine počinje sa programom dočeka Nove godine i gostovanjem jedne od najvećih regionalnih zvijezda, Zdravka Čolića.

„Kotor je grad koji je prvi započeo sa programom dočeka Nove godine na otvorenom i vrijeme je da se ponovo pozicionira kao poželjna destinacija za ovaj vid ponude. Nakon toga očekuje nas i zimski karneval i već sada možemo govoriti ne samo o turističkoj sezoni, već o turističkoj godini“, rekao je Jokić.

Prema njegovim riječima, ono što će svakako doprinijeti turističkoj ponudi grada jesu novi hotelski kapaciteti koji se grade na teritoriji opštine.

„U Risnu se radi na rekonstrukciji hotela Teuta, na prostoru bivšeg Urca se gradi hotel sa pet zvjezdica iz lanca Meriot, na prostoru bivšeg hotela Vrmac gdje se sada nalazi hotel BlUE Kotor Bay potpisan je ugovor sa lancem hotela Hyatt koji treba da preuzme i prvu i drugu fazu koja je trenutno u izgradnji“, naveo je Jokić.

Pored ovih projekata, kako je kazao, u planu je započinjanje radova na izgradnji niza manjih hotela visoke kategorije na teritoriji opštine što će učiniti da Kotor kao grad zaista može da upravlja Kotorom kao destinacijom.

„Kada budemo imali alternativu izletničkom i kruzing turizmu i kada budemo imali značajan stacionarni turizam, tada ćemo moći da uradimo to fino podešavanje u nivoima koliko nam je koji od tih segmenata značajan. Naravno ne treba imati dilemu niti sumnju, i Dubrovnik, i Venecija koji su mnogo veći i razvijeniji od Kotora, nijesu se odrekli kruzing turizma pa to neće uraditi ni Kotor“, kazao je Jokić.

On je najavio za narednu godinu i reorganizaciju lokalne uprave, koja nije značajno mijenjana decenijama unazad. Kao razlog takvog stanja on navodi političku situaciju, odnosno interese političkih partija da se neke vrste političkih feuda ne diraju.

“Mi smo donijeli odluku da se sa tom vrstom prakse prekine i da učinimo sve što je u našoj moći da Opština Kotor bude što efikasnija kako bi se uspješno realizovao što veći broj projekata. U proteklih deset godina realizacija kapitalnog budžeta rijetko je prelazila 50 odsto, a realizacija koja se dešavala od Direkcije rijetko je prelazila i 40 odsto planiranih sredstava. Sve to nas je navelo da donesemo odluku da dosadašnja Direkcija za uređenje i izgradnju od 1. januara više neće postojati već će biti formiran Sekretarijat za investicije”, kazao je Jokić.

On je ocijenio da će to ubrzati procese, skratiti procedure i što je najznačajnije smatra da će to doprinijeti bržoj i efikasnijoj realizaciji kapitalnih projekata u gradu.

Ovo se, kako je kazao Jokić, dešava uporedo sa digitalizacijom Opštine na način što će izraditi kompletne geografsko – informacione sisteme svih važnih stvari kako bi grad u narednoj godini konačno zakoračio u 21. vijek.

Jokić je najavio i realizaciju projekta stanogradnje koji se decenijama čekao u gradu kao i da će se ta odluka dati na razmatranje lokalnom parlamentu u prvim mjesecima naredne godine.

“Kotor je regionalni centar kada je u pitanju zdravstvo, sudstvo, tužilaštvo i vi imate ljude koji obavljaju najsloženije zadatke, a koji nikada od grada i države nijesu dobili priliku da riješe osnovno egzistencijalno pitanje. Opredijelili smo se da Opština uđe u taj projekat sa reprezentativnim sindikatima na način što će ustupiti zemljište i komunalno ga opremiti kako bi budućim kupcima smanjili izdatke”, zaključio je Jokić.

