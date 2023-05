Jet2 otvorio liniju Mančester-Tivat

Tivat, (MINA-BUSINESS) – Jedna od najvećih britanskih avio-kompanija, Jet2.com, prvi put je uvela direktne letove ka Crnoj Gori, saopšteno je iz Nacionalne turističke organizacije (NTO).

Prvi avion tog avio-prevoznika na relaciji Mančester-Tivat, sa 160 putnika, sletio je danas u 11 sati i deset minuta.

“Putnici su doputovali u Crnu Goru posredstvom najvećeg britanskog turoperatora, Jet2holidays. Letovi na liniji Mančester-Tivat najavljeni su dva puta sedmično, ponedjeljkom i četvrtkom, do kraja oktobra”, navodi se u saopštenju.

Izvršni direktor Jet2.com i Jet2holidays, Steve Heapy, naveo je da povratne reakcije korisnika i nezavisnih turističkih agencija govore u prilog velikoj potražnji za letovima i aranžmanima za odmor u Crnoj Gori za ovogodišnju ljetnju sezonu.

“To nam potvrđuje da je Crna Gora destinacija do koje korisnici žele da stignu. Od trenutka kada smo pustili u prodaju karte za ovu destinaciju sa aerodroma u Mančesteru, kod lokalnih korisnika i nezavisnih turističkih agencija bilježi se opredjeljenje za posjetu Crnoj Gori. Kao najveći turopeator u UK, omogućili smo korisnicima i nezavisnim turističkim agencijama priliku bez premca kada je riječ o ljetnjem odmoru ove godine“, rekao je Heapy.

Direktorica Nacionalne turističke organizacije (NTO), Ana Tripković Marković, je naglasila da je tokom prošle godine zabilježeno pet puta više turista iz UK u odnosu na 2021, pa je, kako dodaje, za očekivati da će se uvođenjem letova Jet2.com na avio-liniji između Mančestera i Tivta takav trend nastaviti.

“Crna Gora nudi raznovrsne mogućnosti za različite vrste odmora. Uvjereni smo da britanski turisti neće ostati ravnodušni prema netaknutoj prirodi, prostranim plažama, izvrsnoj gastronomskoj ponudi, brojnim događajima, kao i odličnim mogućnostima za aktivnosti u prirodi. Pozivamo vas da ove godine posjetite Crnu Goru, zemlju u kojoj vas očekuju nezaboravan odmor i autentično iskustvo“, rekla je Tripković Marković.

I izvršni direktor Aerodroma Crne Gore, Vladan Drašković poručio je da sa zadovoljstvom dočekuju jednu od vodećih avio-kompanija iz sfere turističkih putovanja.

“Odmor, avantura i istraživanje prve su asocijacije za Jet2com. I upravo je ovo ljeto vrijeme da putnici iz UK ponovo posjete i iznova otkriju destinacije u Crnoj Gori koje su nekada rado posjećivali. Uz prve spektakularne poglede na aerodrom Tivat iz neba i srdačnu dobrodošlicu našeg osoblja na zemlji, svaki putnik će znati da je na pravom mjestu”, kazao je Drašković.

Prema dosadašnjim najavama, očekuje se da Tivat tokom ljeta bude povezan sa 35 do 40 destinacija.

Uz Mančester, u Tivtu su trenutno aktivne linije i za Beograd, Istanbul, Helsinki, Berlin, London, Dizeldorf, Tel Aviv i Pariz.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS