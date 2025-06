Jednocifrena stopa nezaposlenosti prvi put u istoriji države

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Registrovana stopa nezaposlenosti u Crnoj Gori u aprilu iznosila je 9,91 odsto, što predstavlja najniži nivo otkako postoji evidencija Zavoda za zapošljavanje (ZZZ) i prvi put u istoriji države je jednocifrena.

Ministarka rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga, Naida Nišić, saopštila je da je prvi put otkako se u Crnoj Gori zvanično mjeri nezaposlenost, stopa registrovane nezaposlenosti jednocifrena, prenosi PR Centar.

„Zaista je veliki ponos što se upravo u mom mandatu, u saradnji sa ZZZ-om, kojem dugujem veliku zahvalnost, dolazimo do jednocifrene stope nezaposlenosti, što i te kako puno znači za našu državu“, rekla je Nišić na konferenciji za novinare povodom predstavljanja novih pokazatelja i trendova koji oslikavaju aktuelne promjene na tržištu rada u Crnoj Gori, koju su organizovali ZZZ i Ministarstvo.

Ona je kazala da to nije samo statistika.

„Ovo je rezultat našeg predanog rada, ozbiljnih reformi, novih zakonskih rješenja koje smo usvajali u prethodnom periodu, ali i povjerenja koje gradimo sa građanima i našim socijalnim partnerima, koji su ukazali povjerenje institucijama sistema“, poručila je Nišić na konferenciji u PR Centru.

Ona je navela da jednocifrena stopa nezaposlenosti znači više otvorenih prilika za posao u saradnji sa privredom i da danas više ljudi ima sigurnost, dostojanstvo i novu perspektivu.

„To znači da je tržište rada u ovom momentu dinamičnije, otvorenije i pravednije. Ali ovo nije kraj puta. Ovo je početak i naša nova startna linija. Naša obaveza je da nastavimo dalje, da još više uključujemo mlade, da osnažimo žene na tržištu rada, da obezbijedimo ravnopravne šanse za sve, posebno za one koji se dugo vremena nalaze na marginama“, poručila je Nišić.

Ona je dodala da nezaposlenost nije samo ekonomsko pitanje.

„To je pitanje dostojanstva, samopouzdanja i jednakosti. Zato vam poručujem – Crna Gora danas piše novu stranicu svoje radne istorije. I pišemo je zajedno“, rekla je Nišić.

Direktor ZZZ-a, David Perčobić je, govoreći o ključnim pokazateljima pada nezaposlenosti, saopštio da je u odnosu na april prošle godine, stopa nezaposlenosti smanjena 2,7 procentnih poena.

“Crna Gora ima jednocifrenu stopu nezaposlenosti od 9,91 odsto. To je istorijski rezultat na tržištu rada. U odnosu na prošlu godinu broj registrovanih nezaposlenih opao je gotovo šest hiljada, što predstavlja smanjenje od 17,1 odsto. Smanjenje je zabilježeno u svim regionima Crne Gore“, precizirao je Perčobić.

On je podsjetio da je poseban fokus bio na mladima, osobama sa invaliditetom i teže zapošljivim grupama.

„Značajan iskorak napravljen je i u oblasti digitalizacije usluga – omogućena je online prijava na evidenciju, oglašavanje radnih mjesta i elektronsko učešće u programima zapošljavanja“, kazao je Perčobić.

On je poručio da ZZZ nastavlja sa modernizacijom sistema, razvojem usluga i jačanjem partnerstava, s ciljem daljeg smanjenja nezaposlenosti i izgradnje uključivog i otpornog tržišta rada.

