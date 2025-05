Jedinici za auto-put preko 750 hiljada EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo saobraćaja je 11 godina plaćalo posebnu Jedinicu za implementaciju projekta autoputa Bar-Boljare, koju su uglavnom činili njeni zaposleni, što je do februara ukupno koštalo preko 750 hiljada EUR, saopšteno je iz Akcije za socijalnu pravdu (ASP).

Iz te nevladine organizacije su rekli da ne postoje jasni kriterijumi za imenovanje članova, kao i da je dolazak svakog novog ministra u taj resor po pravilu značio promjenu dijela članova Jedinice.

“Jedinica je na osnovu zaključka tadašnje većinske vlade Demokratske partije socijalista formirana aprila 2015. godine donošenjem rješenja ministra saobraćaja i pomorstva, Ivana Brajovića, i za rad je direktno odgovorna ministru”, navodi se u saopštenju.

Iz ASP-a su podsjetili da su u njenom sastavu tada bili Dušan Kokić iz Uprave za saobraćaj, inženjer građevinarstva Snežana Jovićević, inženjer saobraćaja Miroslav Mašić i diplomirani ekonomista Ljubinka Ivanović. Mašić i Ivanović su zaposleni u Ministarstvu saobraćaja.

U obrazloženju rješenja o formiranju Jedinice navedeno je da autoput najveći infrastrukturni projekat u državi, a da je Jedinica zadužena da koordinira aktivnosti između izvođača radova, kineske kompanije China Road and Bridge Corporation, nadzornog organa, odnosno italijansko-francuskog konzorcijuma i upravljača projektom, Monteputa, kontroliše rokove, prati kontrolu kvaliteta i obima izvedenih radova, te informiše investitora, odnosno Vladu.

“Pod paušalnim obrazloženjima „kako je u međuvremenu potrebno imenovati nove članove“, Ivan Brajović je u maju 2015. godine Jedinicu proširio sa inženjerom Snežanom Perović, u julu iste godine Tatjanom Dulović, koja je navedena kao specijalista za računovodstvo i reviziju, a u februaru 2016. godine pravnicom Majom Mijušković”, navodi se u saopštenju.

Prema medijskim navodima, Dulović je kao zaposlena Ministarstva saobraćaja 2016. godine dobila povoljni stambeni kredit od deset hiljada EUR, a isti iznos dobio je i Mašić. U martu ove godine osoba pod imenom Maja Mijušković postavljena je za vršiteljku dužnosti sekretarke Ministarstva saobraćaja.

“U 2015. godini članovima Jedinice za implementaciju projekta autoputa isplaćeno je 50 hiljada EUR, godinu kasnije 76 hiljada, 2017. godine 77,6 hiljada, a 2018. godine 83,8 hiljada. U 2019. godini plaćeno je 77 hiljada, a 2020. godine 83,1 hiljada EUR”, precizirali su iz ASP-a.

Krajem 2020. i nakon što je formirana ekspertska vlada, tadašnji ministar kapitalnih investicija Mladen Bojanić donosi novo rješenje o formiranju iste Jedinice u koju se imenuju Miroslav Mašić, Ljubinka Ivanović, pravnik Vladimir Raković, Snežana Jovićević i Snežana Perović.

“Rješenje je trebalo da bude na snazi do kraja juna naredne godine, a u obrazloženju se kao pravni osnov navodi član Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave da ministar može da obrazuje projektnu grupu, tim ili drugi oblika rada, te da se Jedinica formira u cilju efikasnijeg rada, operativnosti, racionalnosti i institucionalnog i kadrovskog jačanja”, navodi se u saopštenju ASP-a.

U martu 2021. godine za članove Jedinice postavlja se još jedna ekonomistkinja Mirjana Martinović i specijalista menadžmenta Zahida Duraković, pod obrazloženjem „neophodnosti osiguranja blagovremene realizacije dospjelih finansijskih obaveza i najbolje zaštite investitora.“

“Dolazak Ervina Ibrahimovića za ministra kapitalnih investicija u maju 2022. godine označio je da već krajem narednog mjeseca za novog člana Jedinice kao pravnika postavi Mirsada Ibrahimovića, uz dopunjeno obrazloženje da je na snazi period probnog rada autoputa i da je potrebno blagovremeno kompletiranje svih ugovornih procedura, dok se u oktobru iste godine umjesto Zahide Duraković postavlja ekonomistkinja Emina Husović”, dodaje se u saopštenju.

Iz ASP-a su kazali da je od početka prošle godine na čelu Ministarstva saobraćaja i pomorstva novi ministar Filip Radulović, koji u januaru umjesto Mirsada Ibrahimovića za pravnika postavlja Andriju Ražnatovića. Mjesec kasnije umjesto Ljubinke Ivanović, Vladimira Rakovića i Mirjane Martinović postavljaju se Nikola Veljović i Ana Vuković, a u martu se imenuje Dalibor Milošević, za kojeg mediji navode da je korisnik stambenog kredita od deset hiljada EUR iz 2016. Godine. U maju se umjesto Nikole Veljovića postavlja Marijana Perić, a početkom jula umjesto Emine Husović Ernesa Kardović.

Krajem jula prošle godine, Radulović je već ministar pomorstva nakon rekonstrukcije Vlade, a ministarka saobraćaja je Maja Vukićević, koja donosi rješenje o formiranju Jedinice u kojoj su Miroslav Mašić kao rukovodilac i njegov rad je bez naknade, Snežana Jovićević je član sa naknadom od 1,5 hiljada mjesečno i Snežana Perović sa naknadom od 1,3 hiljade. To Rješenje je na snazi do februara ove godine.

Jedinici je u 2021. godini isplaćeno 73,2 hiljade EUR, u 2022. godini ukupno 79,2 hiljade, godinu kasnije 84 hiljade, prošle godine 63,7 hiljada, a ove godine 5,6 hiljada EUR.

“Strani konsultant, kao nadzorni organ, na projektu auto-puta plaćen je preko 24 miliona EUR, postojale su dvije državne komisije (jedna za reviziju tehničke dokumentacije, a druga za tehnički pregled radova), koje su plaćene preko šest miliona, državna kompanija Monteput formirala je posebnu Poslovnu jedinicu, čiji je isključivi posao vezan za auto-put”, navodi se u saopštenju.

ASP je u maju prošle godine uputila Budžetskoj inspekciji inicijativu da se utvrdi zakonitost isplata ovoj Jedinici, ali osim šturog obavještenja da će u okviru svojih planova postupiti po inicijativi od ove inspekcije nema nikakvog odgovora šta su utvrdili.

