Javni pozivi za izradu idejnih rješenja dizajna jubilarnog kovanog novca

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Centralna banka (CBCG) objavila je javne pozive za izradu idejnih rješenja dizajna jubilarnog kovanog novca, povodom 25 godina od osnivanja vrhovne monetarne institucije i 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore.

CBCG je, tim povodom, pozvala sve zainteresovane da dostave predloge idejnih rješenja dizajna jubilarnog kovanog novca – zlatnika i srebrnjaka.

Autori prilikom izrade imaju umjetničku slobodu, pri čemu moraju biti ispoštovani elementi predviđeni tačkama javnih poziva koji su objavljeni na sajtu CBCG.

Komisija će, u oba poziva, od dostavljenih predloga izabrati idejna rješenja, o čemu će autor onog koje bude izabrano biti obaviješten pisanim putem. Taj autor potom treba da izradi model izabranog rješenja u odgovarajućem materijalu, promjeru i reljefu.

Predlozi idejnih rješenja se dostavljaju na arhivu CBCG u zatvorenoj koverti, zaključno sa 15. junom do 12 sati. Rok za dostavljanje izrađenog modela je sedam dana od dana prijema pisanog obavještenja o izboru idejnog rješenja.

Za najbolje predloge idejnih rješenja predviđene su nagrade i to prvo mjesto tri hiljade EUR, drugo dvije hiljade i treće mjesto hiljadu EUR.

Ukoliko Komisija ocijeni da nijedan od dostavljenih predloga nema neophodan kvalitet, može odlučiti da ne dodijeli nagrade.

Za dodatne informacije zainteresovani mogu poslati upit na mejl [email protected].

