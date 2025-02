Javni poziv za dodjelu sredstava za opremanje skijališta

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo turizma pozvalo je zainteresovana preduzeća da se do 20. februara prijave za učešće u postupku dodjele sredstava za Programsku liniju za opremanje skijališta.

Pravo učešća na javnom pozivu imaju preduzeća koja upravljaju skijalištima i ulažu u njihovo opremanje.

“Programom za podsticanje razvoja poslovanja skijališta u Crnoj Gori za ovu godinu predviđeno je sprovođenje mjera finansijske podrške razvoju skijališta koje bi doprinijele stvaranju dodatne vrijednosti u vidu dovoljno inovativnih i konkurentnih usluga na domaćem i regionalnom tržištu”, navodi se u saopštenju Ministarstva.

Predmet programske linije je opremanje skijališta u cilju sprovođenja mjera finansijske podrške razvoju skijališta, koje bi doprinijele stvaranju dodatne vrijednosti u vidu dovoljno inovativnih i konkurentnih usluga na domaćem i međunarodnom tržištu.

Ukupan budžet opredijeljen za realizaciju javnog poziva je 300 hiljada EUR.

Krajnji rok za dostavljanje prijava je 20. februar do 14 sati, dok je krajnji rok za podnošenje zahtjeva za refundaciju odobrenih aktivnosti 5. mart do 14 sati.

Sve informacije koje se odnose na javni poziv korisnici mogu dobiti putem elektronske pošte na adresu [email protected].

