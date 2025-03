Cetinje, (MINA-BUSINESS) – Prijestonica Cetinje objavila je prošle sedmice javni poziv za besplatnu dodjelu plastenika za proizvodnju povrća, u okviru saradnje sa Turskom agencijom za međunarodnu saradnju i koordinaciju (TIKA) na ime donacije.

Predmet javnog poziva je dodjela pet plastenika.

Korisnici podrške mogu biti registrovani poljoprivredni proizvođači koji su državljani Crne Gore i koji nijesu ostvarili pravo na dodjelu plastenika od Ministarstva poljoprivrede.

Korisnici mogu biti i proizvođači koji posjeduju poljoprivredne površine i najmanje hiljadu metara kvadratnih obradive poljoprivredne površine (oranice i livade), upisane u listu nepokretnosti.

Zahtjev sa pratećom dokumentacijom dostavlja se preko Građanskog biroa na ime Prijestonica Cetinje – Komisija za raspodjelu plastenika.

Javni poziv je otvoren do 1. aprila.

