Javni poziv do kraja mjeseca

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Javni poziv za Program za unapređenje konkurentnosti privrede, čija je vrijednost 3,5 miliona EUR, biće raspisan do kraja mjeseca, saopšteno je na info danu, organizovanom za privrednike.

Na info danu koji su organizovali Ministarstvo ekonomskog razvoja i Unija poslodavaca (UPCG) saopšteno je da će svi zainteresovani privrednici moći ravnopravno da apliciraju za podršku kroz tri programske linije koje obuhvataju podršku proizvodnim kapacitetima u prehrambrenoj industriji, ženskom preduzetništvu i zdravstvenom održivom razvoju.

Predsjednik UPCG, Slobodan Mikavica, podsjetio je da je tokom prošle godine organizovana slična aktivnost, koja je ukazala na određene manjkavosti u tajmingu programa, jer dok se privreda informisala o svim mjerama podsticaja, neke linije su već bile zatvorene, prenosi PR Centar.

„Sada je cilj unaprijediti ovaj aspekt i osigurati pravovremenu pomoć privredi“, rekao je Mikavica.

On je naveo da su evropske kompanije poznate po visokim standardima, profesionalizmu i rigoroznim procedurama, što predstavlja izazov, ali i priliku za napredak.

„S druge strane, crnogorske kompanije koje već imaju iskustvo na međunarodnom nivou, posjeduju kapacitete i ljudske resurse koji im omogućavaju ravnopravnu konkurenciju sa evropskim tržištima. Zbog toga je neophodno unaprijediti poslovne standarde, procedure i norme, kao i podići nivo profesionalnosti u cilju pripreme za konkurenciju na EU tržištu“, saopštio je Mikavica.

Upravo te promjene, kako je dodao, neophodne su da bi privreda bila spremna za izazove i šanse koje donosi članstvo u EU.

Vršiteljka dužnosti generalne direktorice Direktorata za unapređenje konkurentnosti privrede u Ministarstvu ekonomskog razvoja, Anđela Gajević, kazala je da je ove godine glavni fokus na tri programske linije.

„Prva je podrška u jačanju proizvodnih kapaciteta u prerađivačkoj industriji, s ciljem smanjenja uvozne zavisnosti i unapređenje proizvodnih kapaciteta domaće privrede. Za ovu namjenu biće izdvojeno oko 2,8 miliona EUR, a podrška će biti dostupna svim zainteresovanim privrednim subjektima putem javnog poziva, a koji zadovolje propisane uslove i kriterijume“, rekla je Gajević.

Ona je kazala da se drugi ključni segment odnosi na razvoj ženskog preduzetništva i ekonomsko osnaživanje žena, koje imaju značajnu ulogu u kreiranju konkurentne privrede.

„Treća linija usmjerena je na promovisanje zdravstvenog održivog razvoja, sa posebnim fokusom na rast zdravstvene industrije, koja u regionu bilježi rastući potencijal“, navela je Gajević.

Ona je rekla da ove godine neće biti primjenjen princip prvih pristiglih zahtjeva, već će svi zainteresovani privrednici moći ravnopravno da apliciraju putem javnog poziva, koji će biti objavljen do kraja mjeseca.

Načelnica Direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća u Ministarstvu ekonomskog razvoja, Ivana Zečević, istakla je važnost kontinuirane podrške preduzećima putem programa koji su prilagođeni potrebama tržišta.

„Svi programi ove godine karakteristični su zbog jasnih kriterijuma evaluacije, što omogućava pravovremeno i transparentno ocijenjivanje aplikacija“, rekla je Zečević.

Govoreći o programskoj liniji za podršku unapređenju proizvodnih kapaciteta u prehrambenoj industriji, Zečević je objasnila da je ona namijenjena preduzećima koja posluju u sektoru C, odnosno u oblasti hrane.

„Linija je podijeljena na dvije komponente: jedna za postojeća preduzeća i druga za novoosnovana preduzeća koja posluju od 1. januara“, navela je Zečević.

Prema njenim riječima, podrška obuhvata nabavku opreme i adaptaciju proizvodnih pogona.

„Za postojeća preduzeća, maksimalni iznos podrške može biti do 150 hiljada EUR, dok je za novoosnovana do 50 hiljada EUR, sa minimalnim ulaganjima od 25 hiljada odnosno 15 hiljada EUR “, kazala je Zečević.

Ona je istakla da uslovi za apliciranje ostaju isti kao i prethodnih godina, uključujući pozitivan poslovni bilans, pravovremno podnošenje finansijskih izvještaja, kao i rast prihoda, broja zaposlenih i neto dobiti u proteklim godinama.

„Posebnu prednost imaće preduzeća koja nijesu ranije koristila programe podrške ili posluju u opštinama sa indeksom razvijenosti ispod 100, kao i ona koja su u vlasništvu žena i mladih“, dodala je Zečević.

Ona je kazala da je cilj da kroz te mjere podrške domaće proizvodne kapacitete učine konkurentnijim i podstaknu održivi razvoj sektora hrane.

Savjetnica u Direktoratu za unapređenje konkurentnosti privrede u Ministarstvu ekonomskog razvoja, Marina Šaković, kazala je da su, uz podršku prehrambenoj industriji, uvedene još dvije programske linije – podrška ženskom preduzetništvu i podsticaji za održivi zdravstveni razvoj.

„Ministarstvo ekonomskog razvoja posvećeno je osnaživanju žena u biznisu. Program podrške ženskom preduzetništvu za ovu godinu podijeljen je na dvije komponente, sa ukupnim budžetom od 500 hiljada EUR “, navela je Šaković.

Ona je objasnila da je prva komponenta, za koju je opredijeljeno 200 hiljada EUR, namijenjena mladim i novim biznisima koje vode žene, a koji nijesu stariji od tri godine do dana zatvaranja javnog poziva.

„Uslov je da žene budu vlasnice najmanje 51 odsto udjela u firmi, a iznosi podrške kreću se od hiljadu EUR do 30 hiljada EUR. Druga komponenta, sa iznosom od 300 hiljada EUR, odnosi se na podršku zrelim ženskim biznisima“, navela je Šaković.

Prema njenim riječima, posebnost prve komponente je mogućnost predfinansiranja od 70 odsto troškova, što predstavlja olakšanje za mlade preduzetnice koje još nijesu likvidne.

„Druga komponenta funkcioniše po principu refundacije, gdje preduzetnice prvo realizuju aktivnost u cjelosti, a zatim ostvaruju povrat sredstava na dio opravdanih troškova“, dodala je Šaković.

Ona je navela da Program uključuje i nefinansijski segment podrške – mentoring, koji je obavezan za korisnike ove linije.

„Mentoring podrazumijeva 25 sati rada sa mentorom, jer smo kroz razgovore sa preduzetnicama uvidjeli da je strah od početka i opstanka prisutan, i zbog toga im pružamo dodatnu podršku“, rekla je Šaković.

Ona je kazala da se programska linija, koja se tiče podsticaja za održivi zdravstveni razvoj, ove godine realizuje kao pilot projekat sa budžetom od 150 hiljada EUR.

„Namjena ove linije je podsticanje razvoja zdravstvenog turizma. I ova linija funkcioniše po principu refundacije. Crna Gora kao turistička destinacija može upravo u ovom segmentu da ponudi dodatne vrijednosti“, poručila je Šaković.

Ona je istakla da obje programske linije funkcionišu po sistemu bodovanja, čime se izbjegava model „ko prvi – njegova podrška“.

„Prioritet u bodovanju imaće manje razvijene opštine, koje će ostvariti dodatne poene prilikom evaluacije prijava. Kao i prethodnih godina, sistem prijavljivanja je potpuno digitalizovan i unaprijeđen u odnosu na ranije godine“, rekla je Šaković.

Ona je kazala da je Ministarstvo ekonomskog razvoja i ove godine organizovalo info dane kako bi zainteresovanoj javnosti na vrijeme predstavilo sve detalje.

„Prezentacija je održana u Baru,a tokom naredne sedmice će biti realizovane u Nikšiću, Tivtu i Bijelom Polju, a cilj je da se privrednici informišu i pripreme prije raspisivanja javnog poziva. Gledamo da budemo transparentni i da pravovremeno obavijestimo sve zainteresovane. To je naš zadatak“, zaključila je Šaković.

