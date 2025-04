Javni konkurs za REGAGEN nije u skladu sa pravnom tekovinom EZ

Podgorica, Beč, (MINA-BUSINESS) – Javni konkurs za imenovanje predsjednika i dva člana Odbora Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti (REGAGEN), nije u skladu sa pravnom tekovinom Energetske zajednice (EZ), saopštio je direktor Sekretarijata EZ, Artur Lorkowski.

“Prema mišljenju Sekretarijata, izostanak kriterijuma za izbor i imenovanje kandidata ukazuje na to da taj javni poziv nije u skladu sa pravnom tekovinom EZ”, naveo je Lorkowski u pismu upućenom predsjedniku Odbora REGAGEN-a, Branislavu Preleviću, u koji je agencija Mina-business imala uvid.

Prelević se EZ obratio dopisom 8. aprila, u vezi sa javnim konkursom koji je Skupština objavila 21. januara.

Lorkowski je kazao da su, nakon analize dopisa i priložene dokumentacije, konstatovali da konkurs sadrži uslove za podobnost kandidata, kao što su crnogorsko državljanstvo i prebivalište, određeni nivo obrazovanja u tehničkim naukama, pravu ili ekonomiji, kao i određeno trajanje profesionalnog iskustva.

“Međutim, takođe smo utvrdili da konkurs ne sadrži kriterijume za izbor i imenovanje kandidata, kako je to izričito propisano Direktivom o električnoj energiji, koja je prihvaćena kroz pravne tekovine EZ”, rekao je Lorkowski.

Član te Direktive, između ostalog, propisuje da se članovi ili najviši rukovodioci odbora regulatornog tijela, imenuju na osnovu objektivnih, transparentnih i objavljenih kriterijuma, putem nezavisnog i nepristrasnog postupka, koji osigurava da kandidati poseduju potrebne vještine i iskustvo za relevantnu poziciju u regulatornom tijelu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS