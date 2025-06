Javni i privatni sektor kao partneri da doprinose održivom razvoju i napretku društva

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Odnos između javne uprave i realnog sektora je međuzavisan, zbog čega je neophodno da zajedno rade na jačanju i prilagođavanju savremenim zahtjevima, kao i da funkcionišu kao partneri koji pružaju međusobnu podršku i doprinose održivom razvoju i napretku društva.

Direktor Uprave za ljudske resurse Agron Camaj je, tokom posljednjeg panela u okviru konferencije o razvoju ljudskog kapitala, govoreći o atraktivnosti javne uprave kao poslodavca, ukazao na važnost redefinisanja pojma atraktivnosti u kontekstu društvenih i ekonomskih promjena.

On je na panelu pod nazivom Javni i privatni sektor – Rivali ili ne?, podsjetio na tradicionalni stav da je državni posao stabilan, sa sigurnim radnim uslovima, bolovanjem i praznicima, ali i naveo da se informacije danas šire brže nego ikada, što javnoj upravi donosi nove izazove, prenosi PR Centar.

„Iskreno, ja prvi ne vidim šta to javna uprava može ponuditi više od realnog sektora, osim finansiranja“, rekao je Camaj, ali je odbacio percepciju da se u državnoj upravi ne radi, ističući predanost i rad svog tima.

On je naglasio da Uprava za ljudske resurse nije institucija koja samostalno zapošljava, već da je za svako radno mjesto potrebna saglasnost Ministarstva finansija i Vlade, kao i da je 2023. godine zabilježen rast broja kandidata za pozicije u državnoj upravi.

Kao dodatnu poveznicu između realnog i javnog sektora, Camaj je naveo da su svi javni pozivi otvoreni i za kandidate iz realnog sektora, kao i da nije neuobičajeno da stručnjaci iz privatnog sektora budu predavači na obukama državnih službenika, čime se znanje iz realnog sektora prenosi u javnu upravu.

Camaj je ocijenio da je odnos između javne uprave i realnog sektora međuzavisan i da je nužno zajednički raditi na njihovom jačanju i adaptaciji novim zahtjevima vremena.

Suvlasnik Montenegro Stars hotel grupe i predsjednik Crnogorskog turističkog udruženja (CTU), Žarko Radulović, smatra da mladi radnici najradije biraju rad u državnim institucijama, jer tamo, kako je naveo, nema pritiska i vlada zona komfora.

„Trenutna situacija je takva da na jednu radnu stolicu u državnim službama sjede tri radnika, a većina njih ne radi dovoljno. To dovodi do stagnacije i pada kvaliteta rada”, rekao je Radulović na konferenciju koju su organizovali Savjet stranih investitora (SSICG) i Privredna komora (PKCG).

On je kazao da je u posljednjih pet godina broj zaposlenih u državnim institucijama znatno porastao, a da je situacija danas gora nego ikad.

„Dok ne počnemo rješavati uzroke, nećemo izaći iz ove katastrofalne situacije,“ naglasio je Radulović.

On tvrdi da javno-privatno partnerstvo trenutno ne postoji, jer nema dobre volje, nema stvarne želje za saradnjom i nema meritokratije, „već politokratija odlučuje o svemu“.

„Privatnici su neprijatelji sistema, plaćaju sve obaveze, ali nemaju podršku države. I to nas vodi ka tome da ćemo uskoro imati više stranih radnika nego domaćih, jer oni poštuju radne norme, a mi ne“, poručio je Radulović.

On smatra da država privatnike svake godine više guši, a da oni rade za budžet Crne Gore, a ne za sebe.

Direktor Zavoda za zapošljavanje (ZZZ), David Perčobić, kazao je da su na konferenciji ove sedmice saopštili da je stopa nezaposlenosti pala na jednocifrenu vrijednost od 9,91 odsto.

On je posebno istakao veliki deficit radne snage u crnogorskoj privredi, naročito u primorskim i centralnim regijama.

„U Budvi, Kotoru, Tivtu, praktično nema ljudi bez zaposlenja, a u Podgorici je stopa nezaposlenosti oko četiri odsto. Sve ispod pet odsto predstavlja deficit radne snage“, objasnio je Perčobić.

On je poručio da je situacija znatno teža na sjeveru Crne Gore, gdje veliki broj ljudi koristi socijalnu pomoć.

„Potrebno je sistemski pristupiti ovom problemu i mijenjati obrazovnu politiku kako bismo bolje usmjerili mlade prema potrebama tržišta rada”, kazao je Perčobić.

On je dodao da Zavod aktivno djeluje kroz preventivne mjere, uključujući direktnu saradnju sa poslodavcima, kako bi se ljudi zapošljavali i prije nego što dospiju na evidenciju nezaposlenih, kao i kroz karijerno vođenje i usmjeravanje mladih.

Glavni izvršni direktor QBIK, Balša Čavlović, smatra da bi privatni i državni sektor trebalo da budu partneri i podrška jedni drugima.

„Da bismo procijenili jesmo li rivali, moramo izjednačiti pravila igre. Država i privatni sektor treba da igrati istu igru. Postavljam pitanje, a ne dajem odgovor: da li danas zaista igramo istu igru“, pitao je Čavlović.

On je kazao da u privatnom sektoru nemaju luksuz zapošljavanja „čovjeka više“.

Prema njegovim riječima, trend povećanja broja zaposlenih u državnoj upravi, bez proporcionalnog rasta produktivnosti, nije održiv.

