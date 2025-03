Javni dug na kraju prošle godine 4,57 milijardi EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ukupan javni dug Crne Gore na kraju prošle godine iznosio je 4,57 milijardi EUR, što je 61,32 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP).

Iz Vlade je saopšteno da je danas na sjednici usvojen izvještaj o javnom dugu na dan 31. decembar prošle godine.

„Ukupan javni dug na dan 31. decembar prošle godine iznosi 4.573,83 miliona EUR, odnosno 61,32 odsto BDP-a“, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, uzimajući u obzir depozite Ministarstva finansija (uključujući i 38.477 unci zlata), a koji su, na kraju prošle godine iznosili 385,36 miliona EUR, neto javni dug Crne Gore na dan 31. decembar prošle godine iznosi 4.188,48 miliona EUR, odnosno 56,15 odsto BDP-a.

„U odnosu na kraj 2023, javni dug na kraju prošle godine se povećao u apsolutnom iznosu za 447,03 miliona EUR i u odnosu na BDP za 1,05 procenta poena“, rekli su iz Vlade.

Oni su podsjetili da je prošle godine država emitovala obveznicu na međunarodnom tržištu u iznosu od 750 miliona američkih dolara, odnosno 687,76 miliona EUR nakon zaključenja hedžing aranžmana.

Iz Vlade su kazali da je, takođe, zaključen zajam za razvojnu politiku u iznosu od 180 miliona EUR.

„U navedenom periodu, realizovana su povlačenja sredstava iz ranije potpisanih kreditnih aranžmana u iznosu od 74,37 miliona EUR“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je u istom periodu izvršena redovna otplata duga po osnovu postojećih kreditnih zaduženja u iznosu od 495,55 miliona EUR.

„Posmatrajući instrumente zaduživanja, najveći dio duga na kraju prošle godine odnosi se na dug po osnovu emitovanih državnih obveznica na međunarodnom tržištu sa učešćem u javnom dugu od 53,3 odsto“, rekli su iz Vlade.

Kako su kazali, na međunarodnom trzištu kapitala kotiraju se ukupno četiri izdanja crnogorskih državnih obveznica, od čega je jedno izdanje denominirano u dolarima u iznosu od 750 miliona američkih dolara, a preostala tri u eurima, u ukupnom iznosu od 1.750 miliona EUR.

Iz Vlade su rekli da se, kada je u pitanju domaće tržište, kotira jedno izdanje državnih obveznica u iznosu od 50 miliona EUR.

„Ukupan državni dug (bez depozita), na 31. decembar prošle godine, iznosio je 4.514,77 mliona EUR, ili 60,53 odsto BDP-a. Ukupan državni dug uključujući depozite, na kraju prošle godine, iznosio je 4.129,42 miliona EUR, ili 55,36% BDP-а“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je spoljni dug iznosio 1.183,48 miliona EUR, odnosno 56,08 odsto BDP-a, dok je unutrašnji dug iznosio 331,3 miliona EUR, odnosno 4,44 odsto BDP-a.

„U stanje državnog duga uključen je i dio duga lokalne samouprave, u iznosu od 34,21 miliona EUR, po osnovu ugovora koje je Ministarstvo finansija zaključilo sa međunarodnim kreditorima i dalje proslijedilo opštinama u obliku transfernih zajmova“, rekli su iz Vlade.

Kako su kazali, u odnosu na kraj 2023. godine došlo je do povećanja državnog duga u ukupnom iznosu 454,87 miliona EUR, što je rezultat razlike između povećanja spoljašnjeg duga za 666,19 miliona EUR i smanjenje domaćeg duga za 211,32 miliona EUR.

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila izvještaj o realizaciji kapitalnog budžeta za prošlu godinu.

Iz Vlade su kazali da je prošle godine za realizaciju kapitalnog budžeta potrošeno 251,65 miliona EUR ili 106 posto od ukupno planiranog iznosa rebalansom, odnosno 62,63 miliona EUR više nego u istom periodu prethodne godine.

„Od navedenog iznosa iz opštih prihoda budžeta potrošeno je 113,72 miliona EUR, iz kredita 29,03 miliona EUR, dok je 12,6 miliona EUR plaćeno iz EU donacija (IPA projekti) i 0,28 miliona EUR iz donacije Evropske banke“, navodi se u saopštenju.

Kako su rekli iz Vlade, za projekte koje realizuje Uprava za kapitalne projekte plaćeno je ukupno 131,31 miliona EUR, ili 108 posto od ukupno planirane sume, odnosno 24,24 miliona više nego prethodne godine.

Iz Vlade su dodali da je od navedenog iznosa 113,71 miliona EUR plaćeno iz budžetskih sredstava, pet miliona EUR iz kredita, a 12,6 miliona EUR iz EU donacija.

Oni su kazali da je za projekte koje realizuje Uprava za saobraćaj plaćeno ukupno 120,34 miliona EUR ili 104 posto od ukupno planirane sume, odnosno 38,39 miliona više nego prošle godine.

Kako su rekli, od navedenog iznosa iz budžetskih sredstava plaćeno je 96,02 miliona EUR, dok je iz kredita plaćeno 24,03 miliona EUR.

„Za potrebe rješavanja imovinsko-pravnih odnosa iz budžetskih sredstava u prošloj godini je plaćeno 28,52 miliona EUR, od čega je 27,36 miliona EUR za drugu dionicu autoputa, od kojih je 22,49 miliona EUR iz namjenskih prihoda po osnovu programa ekonomskog državljanstva“, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, u cilju nastavka realizacije izgradnje autoputa Bar-Boljare, Monteput je prošle godini završio pretkvalifikacioni proces za izbor izvođača radova i stručnog nadzora izgradnju druge dionice od Mateševa do Andrijevice u skladu sa procedurama finansijera EBRD-a i FIDIC-ovim uslovima, kao i pravnim propisima Crne Gore.

Iz Vlade su dodali da je u toku evaluacija prijava i odobrenje liste od strane EBRD-a, nakon čega će se sprovesti druga faza izbora najpovoljnijeg ponuđača.

Vlada je utvrdila amandmane na Predlog izmjena i dopuna Zakona o državnim službenicima i namještenicima.

„Suština predloženih amandmana je što se precizira da starješine organa uprave, lica iz kategorije visoki rukovodni kadar, ekspertskorukovodni kadar i ekspertski kadar mogu biti lica koja imaju najmanje VI nivo kvalifikacije obrazovanja, kao i viši nivo kvalifikacije obrazovanja, a ne samo lica koja imaju isključivo VI nivo kvalifikacije obrazovanja“, kaže se u saopštenju.

