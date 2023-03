Javni dug na kraju prošle godine 4,1 milijardu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ukupan javni dug Crne Gore na kraju prošle godine je iznosio 4,1 milijardu EUR, odnosno 70,77 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP).

“Uzimajući u obzir depozite Ministarstva finansija, uključujući i 38,48 hiljada unci zlata, a koji su na kraju prošle godine iznosili 111,75 miliona EUR, neto javni dug Crne Gore na kraju prošle godine je iznosio 3,99 milijardi EUR, odnosno 68,84 odsto BDP-a”, navodi se u danas objavljenom izvještaju Ministarstva.

Kako su objasnili, stanje javnog duga u posljednje tri godine karakteriše smanjenje u apsolutnom iznosu, na šta je u najvećem dijelu uticala činjenica da u toku 2021. i prošle godine nije bilo većih kreditnih zaduženja.

Prema podacima Ministarstva, ukupan državni dug, bez depozita, na kraju decembra prošle godine iznosio je 4,03 milijarde EUR ili 69,46 odsto BDP-a.

“Ukupan državni dug sa depozitima na kraju prošle godine je iznosio 3,91 milijardu EUR ili 67,53 odsto BDP-a”, navodi se u izvještaju.

Spoljni dug iznosio je 3,56 milijardi EUR, odnosno 61,37 odsto BDP-a, dok je unutrašnji bio 468,76 miliona EUR, odnosno 8,09 odsto BDP-a.

“U stanje državnog duga uključen je i dio duga lokalne samouprave, u iznosu od 38,73 miliona EUR, po osnovu ugovora za koje je Ministarstvo finansija zaključilo sa međunarodnim kreditorima, i dalje proslijedilo opštinama u obliku transfernih zajmova”, objašnjeno je u dokumentu.

U odnosu na kraj 2021. godine, došlo je do smanjenja državnog duga u ukupnom iznosu od 63,7 miliona EUR, što je rezultat smanjenja spoljnjeg duga za 130,92 miliona EUR, a povećanja domaćeg za 67,22 miliona EUR.

“Do smanjenja spoljnjeg duga došlo je usljed izmirenja redovnih obaveza po osnovu kreditnih aranžmana zaključenih sa ino kreditorima. Do povećanja domaćeg duga došlo je usljed zaduženja putem državnih zapisa u iznosu od 39 miliona EUR, kao i putem novih kreditnih aranžmana sa domaćim komercijalnim bankama u iznosu od 66 miliona EUR”, precizirali su iz Ministarstva.

Imajući u vidu da u toku prošle godine nijesu zaključivani novi kreditni aranžmani u stranim valutama, valutna struktura u odnosu na 2021. nije značajno promijenjena.

Na dan 31. decembar prošle godine, učešće eurskog duga u državnom dugu iznosi 95,32 odsto, dok učešće USD i drugih valuta iznosi 2,49 odsto i 2,19 odsto, respektivno.

“Kada govorimo o kamatnoj strukturi državnog duga, evidentno je da u ukupnom državnom dugu preovladava zaduženje sa fiksnom kamatnom stopom (78,46%), i da je sa toga aspekta portfolio duga stabilan. Međutim, imajući u vidu značajne promjene na globalnom finansijskom tržištu koje karakteriše porast kamatnih stopa, kako fiksnih tako i varijabilnih, očekuje se uticaj ovih kretanja na portfolio duga Crne Gore”, rekli su iz Ministarstva.

Zaduženja sa varijabilnom kamatnom stopom uglavnom su vezana za EURIBOR i čine 21,54 odsto državnog duga.

U toku prošle godine izvršena je otplata državnog duga po osnovu glavnice rezidentima i nerezidentima, kao i otplate obaveza iz prethodnog perioda, u ukupnom iznosu od 291,65 miliona EUR.

Od navedenog, izvršena je otplata glavnice rezidentima u iznosu od 40,49 miliona EUR, usljed otplate duga po osnovu dugoročnih kredita. Otplata glavnice nerezidentima iznosila je 251,05 miliona EUR.

Otplata kamata, rezidentima i nerezidentima, iznosi 91,83 miliona EUR.

