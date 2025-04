Javne prezentacije o uticaju izgradnje auto-puta krajem maja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Javne prezentacije o zaštiti životne sredine i socijalnim uticajima u vezi sa projektom izgradnje dionice auto-puta Mateševo-Andrijevica, održaće se 27. i 28. maja, saopšteno je iz Monteputa.

Dokumentacija koja se odnosi na zaštitu životne sredine i socijalne uticaje prethodno je objavljena na sajtu Monteputa i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), kao i opština Kolašin i Andrijevica, i dostupna je od 11. marta.

Iz Monteputa su pozvali sve zainteresovane građane da eventualne primjedbe i sugestije, koje će istaći na javnim prezentacijama, pripreme i u pisanom obliku.

Javna prezentacija će se 27. maja održati u Opštini Andrijevica u prostorijama Centra za kulturu i sport “Mihailo Lalić”, za katastarske opštine (KO) Andrijevica i Slatina, kao i u prostorijama Zavičajnog muzeja u Kraljama za KO Gnjili potok, Sjenožeta i Kralje.

Dan kasnije, 28. maja, javna prezentacija će se održati u prostorijama Mjesne zajednice Mateševo, za KO Mateševo i Sunga, kao i u prostorijama Osnovne škole „Dr Radoslav Jagoš Vešović“ u Barama Kraljskim za istoimenu KO.

