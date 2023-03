Javna rasprava o Nacrtu uredbe o osiguranju izvoznih kredita od netržišnih rizika

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo finansija pozvalo je sve zainteresovane da se do 17. aprila uključe u javnu raspravu o Nacrtu uredbe o osiguranju izvoznih kredita od netržišnih rizika.

Ministarstvo je pozvalo građane, stručnu javnost i sve druge zainteresovane da daju svoj doprinos u razmatranju Nacrta uredbe o osiguranju izvoza od netržišnih rizika, koji je pripremila Radna grupa koju je formirao Investiciono razvojni fond (IRF).

Nacrt uredbe o osiguranju izvoza od netržišnih rizika će biti dostupan javnosti na internet stranici Ministarstva i portalu e-uprave.

Zainteresovani subjekti svoje primjedbe, predloge i sugestije mogu dostaviti Ministarstvu u pisanoj formi na adresu tog Vladinog resora ili u elektronskoj formi na mejl [email protected] na odgovarajućem obrascu.

“Ministarstvo će, u saradnji sa Radnom grupom koju je formirao IRF, razmotriti sve pristigle komentare, primjedbe i sugestije i nakon toga sačiniti izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi”, navodi se u saopštenju.

Kako se navodi u obrazloženju tog dokumenta, važećim Zakonom o IRF-u je, između ostalog, utvrđeno i obavljanje poslova osiguranja izvoza od netržišnih rizika, koje ta institucija obavlja u ime i za račun Crne Gore. Zakonom je navedeno da će se bliži uslovi i način obavljanja poslova osiguranja izvoza urediti propisom koji donosi Vlada.

Obavljanjem poslova osiguranja izvoza, IRF bi preuzeo ulogu izvozno – kreditne agencije.

Netržišni rizici predstavljaju one kreditne rizike za koje je državnim izvozno-kreditnim agencijama dopušteno pružati uslugu osiguranja, iz razloga što za takve kreditne rizike ne postoji, ili ponuda na privatnom tržištu osiguranja izvoznih kredita nije dovoljna.

Cilj koji se želi podstići u okviru poslova osiguranja izvoza je podsticanje crnogorskog izvoza i povećanje konkurentnosti crnogorskih izvoznika na inostranim tržištima.

U Uredbu je, s ciljem usklađivanja s relevantnim propisima Evropske unije (EU), transponovana regulativa koja se primjenjuje na osiguranje izvoznih kredita, s trajanjem rizika od dvije i više godina.

“IRF će obavljati poslove osiguranja izvoznih kredita za sve poslove koji doprinose podsticanju konkurentosti i internacionalizaciji privrednih izvozno orijentisanih subjekata Crne Gore”, navodi se u obrazloženju.

Uredba definiše osnovne proizvode koje će IRF nuditi crnogorskim izvoznicima u okviru osiguranja izvoznih kredita, i to kroz kratkoročno i srednjoročno dugoročno osiguranje izvoznih kredita od netržišnih rizika.

Osim osnovnih proizvoda IRF može, radi podjele rizika, umanjenja izloženosti i boljeg upravljanja portfolijom osiguranja, obavljati i reosiguranje izvoznih kredita.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS