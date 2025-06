Javna rasprava o Nacrtu nacionalnog energetskog i klimatskog plana

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo energetike i rudarstva pozvalo je sve zainteresovane da se do 6. avgusta uključe u javnu raspravu o Nacrtu nacionalnog energetskog i klimatskog plana (NEKP) i doprinesu izradi ključnog strateškog dokumenta.

Ovaj plan će, kako su kazali iz Ministarstva, u velikoj mjeri definisati pravce razvoja energetike i klimatske politike države u godinama koje dolaze.

“Ovaj dokument ima strateški značaj za energetsku tranziciju naše države, obaveze iz pregovaračkog poglavlja 27, ali i za unapređenje životne sredine i otpornost na klimatske promjene”, rekli su iz Ministarstva.

NEKP će usmjeravati investicije, podršku iz EU fondova i rad svih relevantnih sektora – od energetike i saobraćaja do industrije, poljoprivrede i upravljanja otpadom.

“Zato Ministarstvo posebno naglašava važnost inkluzivnog pristupa – da svi koji imaju znanje, iskustvo i ideje doprinesu unapređenju ovog dokumenta. Pozivamo institucije, lokalne samouprave, stručnu i akademsku zajednicu, privredu i civilni sektor, da se uključe u raspravu i dostave svoje primjedbe, predloge i sugestije” dodaje se u saopštenju.

Ministar energetike i rudarstva, Admir Šahmanović, istakao je da je otvorenost procesa i uključivanje javnosti ključno za donošenje kvalitetnih odluka.

„Energetska i klimatska politika nije samo zadatak države – to je zajednička odgovornost. Zato pozivam sve aktere, a posebno nevladine organizacije, da iskoriste ovu priliku i doprinesu stvaranju realnog, ambicioznog i pravednog plana”, kazao je Šahmanović.

Primjedbe, predlozi i sugestije mogu se dostaviti do 6. avgusta u pisanoj formi na adresu Ministarstva, ili elektronski na mejl adrese [email protected] i [email protected]

Svi komentari dostavljaju se putem odgovarajućeg obrasca, koji se može preuzeti na internet stranici Ministarstva, ili portalu e-uprave.

“Ministarstvo će, po okončanju procesa, objaviti izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi, koji će sadržati pregled pristiglih komentara i način na koji su uzeti u obzir u daljoj izradi plana”, rekli su iz Ministarstva.

Iz tog resora su dodali da Crna Gora ima priliku da energetski i klimatski pravac razvoja usmjeri na dugoročno održivim osnovama.

“Zato je važno da ovaj plan bude rezultat zajedničkog rada, znanja i vizije svih nas”, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS