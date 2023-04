Javna rasprava o dopuni godišnjeg plana davanja koncesija

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo kapitalnih investicija dalo je na javnu raspravu predlog dopune godišnjeg plana davanja koncesija za geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina, koji se odnosi na lokalitete u Ulcinju, Beranama i na Žabljaku.

Dopuna plana se odnosi na pojavu nemetalične mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena na lokalitetu Darza u Opštini Ulcinj i Gradina i Laništa u Opštini Berane, kao i nemetalične mineralne sirovine šljunka i pijeska, glacijalnog i fluvioglacijalnog porijekla na lokalitetu Njegovuđa u Opštini Žabljak.

Ministarstvo je pozvalo građane, državne organe, mjesne zajednice, nevladine organizacije, preduzeća i preduzetnike i druge zainteresovane subjekte, da se uključe u javnu raspravu i svoje komentare i predloge dostave u pisanoj ili elektronskoj formi, na adresu tog resora ili na mejl [email protected]

„Cilj javne rasprave, koja će trajati do 15. maja, je da se pribave komentari i sugestije građana svih relevantnih institucija predstavnika privrede, nevladinog sektora kao i stručne javnosti, kako bi se nacrti predmetnih koncesionih akata unaprijedili prije nego ih Vlada usvoji“, rekli su iz Ministarstva.

