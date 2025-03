Javna licitacija za prodaju carinske robe 3. aprila

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Uprava carina organizovaće 3. aprila javnu licitaciju za prodaju carinske robe.

Javna licitacija će se održati u prostorijama kompanije Plantaže, Bulevar Šarla de Gola broj 2 u Podgorici, sa početkom u 11 sati.

„Na javnoj licitaciji mogu da učestvuju preduzeća i preduzetnici sa sjedištem u Crnoj Gori, ako uplate propisanu kauciju i ako su registrovani za promet sa robom koja se licitira“, navodi se u saopštenju.

Građani sa stalnim prebivalištem u Crnoj Gori mogu učestvovati na licitaciji ako se prodaje roba nekomercijalne prirode.

Uprava carina je javnu licitaciju za prodaju carinske robe objavila na osnovu člana 11 Uredbe o uslovima i načinu prodaje carinske robe i drugim postupcima sa carinskom robom.

Više informacija dostupno je na linku https://www.gov.me/upravacarina/javne-licitacije

