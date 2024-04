Japanske kompanije zainteresovane za ulaganja u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA-BUSSINES) – Velike japanske kompanije zainteresovane su za ulaganja u Crnoj Gori, a na sastanku crnogorske Vlade i delegacije japanske privrede bili su zastupljeni i neki od najpoznatijih globalnih brendova iz Japana, saopšteno je iz Vlade.

Kako se navodi u saopštenju, premijer Milojko Spajić predstavio je predstavnicima japanskih kompanija važne odluke i reforme koje je 44. Vlada napravila u prvih pet mjeseci mandata.

On je, kako je saopšteno, istakao glavne zadatke za naredni period i objasnio zbog čega je Crna Gora dobar izbor za investicije.

„Na pravom smo putu da postanemo prva sljedeća članica Evropske unije i posebno smo posvećeni jačanju vladavine prava. Želimo da osiguramo optimalne uslove za razvoj biznisa, a brojni su benefiti dolaska na crnogorsko tržište”, rekao je Spajić.

On je kazao da su crnogorski porezi na rad među najkonkurentnijim u regionu.

“Imamo pristupačnu cijenu električne energije, u potpunosti koristimo EUR i, članstvom u NATO-u, garantujemo dodatnu sigurnost investitorima“, istakao je Spajić.

Kako se navodi u saopštenju Vlade, u razgovoru je naglašen veliki prostor za saradnju u više oblasti, a naročito na polju obnovljivih izvora energije.

Ambasador Japana Akira Imamura kazao je da je svrha sastanka da se identifikuje prostor za biznis saradnju i investicije.

“Primjetne su velike promjene u Crnoj Gori, a sve to otvara prostor za mnogo bolju saradnju Crne Gore i Japana i kreiranje uspješne priče za budućnost”, naveo je Imamura.

On je kazao da se prošlog mjeseca sastao sa jednom od najvećih biznis zajednica u Japanu i dodao da oni žele da razgovaraju i sarađuju sa Crnom Gorom.

U saopštenju Vlade se navodi da je na sastanku naglašen veliki prostor za razvoj koji Crna Gora ima u korišćenju hidro potencijala, ali i u proizvodnji električne energije iz energije vjetra i solarne energije.

Ministar energetike i rudarstva Saša Mujović kazao je da vjeruje da bi Crnoj Gori od velike pomoći mogli biti japansko iskustvo i tehnologija u procesu energetske transformacije Termoelektrane Pljevlja.

“Zelena tranzicija je veoma važna i sa aspekta EU integracija, tako da želimo saradnju sa japanskim kompanijama na tom polju“, poručio je Mujović.

Ministar saobraćaja i pomorstva Filip Radulović predstavio je velike saobraćajne projekte, koji će, kako je naveo, potpuno promijeniti zemlju.

„Za punu valorizaciju Luke Bar, moramo da unaprijedimo putnu infrastrukturu, posebno željeznicu. Zato ćemo svaki milimetar željezničke infrastrukture popraviti u narednih nekoliko godina”, rekao je Radulović.

On je dodao da će mnogo ulagati u auto-puteve i brze saobraćajnice.

“Želimo da uključimo japanske kompanije u te projekte“, istakao je Radulović.

Kako se navodi u saopštenju Vlade, sastanku su, između ostalog, prisustvovali predstavnici Micubišija, Hitačija, Šarpa, Tojote, kao i Nipon Ekspresa.

