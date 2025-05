Japanska vizija ekonomske saradnje usklađena sa prioritetima Crne Gore

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Status Japana kao treće po veličini ekonomije u svijetu, usklađen je sa prioritetima Crne Gore – zelenom tranzicijom, razvojem infrastrukture, diverzifikacijom turizma i digitalnom transformacija, saopštila je predsjednica Privredne komore (PKCG), Nina Drakić.

Ona je na poslovnom forumu privrednika, koji je u Osaki organizovala PKCG, navela da Crna Gora i Japan mogu biti geografski udaljeni, ali da ih spajaju zajedničke vrijednosti, posvećenost inovacijama, duboko poštovanje tradicije i vizija koja gleda u budućnost.

“Svjesni smo činjenice da je status Japana kao treće po veličini ekonomije u svijetu, globalnog lidera u robotici, vještačkoj inteligenciji, biotehnologiji i čistoj energiji, savršeno usklađen sa prioritetima Crne Gore – zelenom tranzicijom, razvojem infrastrukture, diverzifikacijom turizma i digitalnom transformacija”, naglasila je Drakić.

Ona je pozvala japanske kompanije da u Crnoj Gori ulažu u obnovljive izvore energije, razvoj digitalne infrastrukture, turizam, da se intenzivira obrazovna saradnja.

“Naš cilj je da modernizujemo transportne koridore – puteve, luke, željeznicu, i da prihvatimo pametno urbanističko planiranje. Japanska stručnost u projektovanju i izgradnji otporne infrastrukture mogla bi da predstavlja ključnu promjenu za naš razvoj infrastrukture i saobraćajnog povezivanja”, dodala je Drakić

Kao svjedok uspešne poslovne priče koja spaja dvije zemlje, Drakić je istakla inspirativan primjer Daido Metala, japanske kompanije koja posluje u Crnoj Gori i koja ne samo da je stvorila radna mesta, već aktivno doprinosi industrijskom razvoju Crne Gore i institucionalnom dijalogu.

“Ovo je pravo mjesto gde treba još jednom naglasiti da je, uprkos kratkoročnoj ekonomskoj krizi, Crna Gora i dalje izuzetno povoljno okruženje za strane investitore zahvaljujući članstvu u NATO-u i kao prva sljedeća, nova članica EU. Ekonomija Crne Gore je stabilna, otvorena i u porastu. Sa konkurentnim poreskim sistemom, eurom kao valutom i preferencijalnim pristupom tržištima EU putem trgovinskih sporazuma, nudimo sigurno i strateško okruženje za dugoročna ulaganja” navela je Drakić.

Premijer Milojko Spajić je poručio da su potencijali za saradnju brojni – od infrastrukture, energetike, logistike, turizma i informacionih tehnologija.

“Crna Gora će u narednih deset godina intenzivno ulagati u razvoj infrastrukture, i to posebno putne (kroz izgradnju autoputeva i brzih cesti), ali i željezničke kroz rekonstrukcije željeznice i nabavku novih vozova i unapređenje Luke Bar“, kazao je Spajić i pozvao japanske kompanije da razmotre ove mogućnosti jer je, kako je istakao, upravo sada najbolje vrijeme za ulaganje u Crnu Goru.

Prilikom obraćanja japanskim privrednicima, Spajić je kazao da je Crna Gora sigurna investiciona destinacija, koja nudi stabilan poslovni ambijent i veoma podsticajnu poresku politiku.

“Sa članstvom u EU, Crna Gora će postati dio jedinstvenog evropskog tržišta što će značajno povećati atraktivnost našeg ekonomskog prostora i postati motor dinamičnog ekonomskog rasta i razvoja”, istakao je Spajić.

Generalni direktor Japanske organizacije za spoljnu trgovinu JETRO, Hideiki Sho, kazao da je u Japanu Crna Gora poznata kao država bivše Jugoslavije koja napreduje u evropskim integracijama, uz značajnu ulogu koju u tom procesu igra kroz inicijative Zapadnobalkanske šestorke.

Sho je istakao da japanski privrednici šanse za ekonomsku saradnju vide u energetici, infrastrukturnim projektima, upravljanju otpadom, logistici, saobraćajnom povezivanju, posebno željezničkom, ali i turizmu, jer se duž crnogorske obale realizuju brojni projekti, a jadranska obala, uključujući crnogorsku, atraktivna je za japanske turiste.

“Ovaj poslovni forum vidimo kao dobru priliku za unapređenje privredne i ekonomske saradnje između naših zemalja i poslovnih zajednica”, naveo je Sho.

Investicione potencijale Crne Gore predstavila je direktorica Agencije za investicije Snežana Đurović, a japanske predstavnik JETRO-a, Yoshiko Obayashi.

Počasni konzul Crne Gore u Japanu i predsjednik Odbora direktora kompanije Daido Metal, Seigo Hanji, kao i njen predstavnik Kagohara-san, prisutnima su predstavili pozitivan primjer poslovanja ove japanske firme u Crnoj Gori.

Nakon bilateralnih sastanaka privrednika dvije zemlje, forum je završen koncertom Miloša Karadaglića, jednog od najpoznatijih svjetskih gitarista porijeklom iz Crne Gore.

