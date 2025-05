Japanska energetska kompanija JERA zainteresovana da investira u Crnu Goru

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Kompanija JERA, najveći trgovac gasom i ćerka kompanija dvije najveće energetske kompanije u Japanu, koja upravlja jednom od najvećih ekološki prihvatljivih elektrana na svijetu – Futtsu, zainteresovana je da investira u Crnu Goru.

Iz Vlade je saopšteno da je kapacitet te elektrane 5,16 gigavati (GW) u okviru 21 bloka što je petostruko više od ukupnih godišnjih potreba Crne Gore i 20 puta više od TEPV.

Predsjednik Vlade Milojko Spajić boravi u radnoj posjeti Japanu gdje se sastao sa predstavnicima više japanskih kompanija kojima prezentuje investicione potencijale Crne Gore u različitim oblastima.

Između ostalih, Spajić se sastao sa izvršnim direktorom jedne od najvećih energetskih kompanija u Japanu, JERA, Jukiom Kanijem i njegovim timom sa kojim je razgovarao o valorizaciji energetskih potencijala Crne Gore.

“Energetika je naša razvojna šansa. Stoga je posebno važno da sve potencijalne projekte realizujemo sa kredibilnim partnerima koji će nam pomoći da obezbjedimo održivost, pristupačnost i stabilnost energetskog sistema”, rekao je Spajić.

Kani je informisao Spajića o akvizicijama kompanije širom svijeta ističući značaj energetskog povezivanja sa zemljama regiona u kontekstu očuvanja stabilnosti i balansa snaga.

Iz japanske kompanije su poručili da su zainteresovani da prošire svoje poslovanje i na Crnu Goru te predložili da se formira zajednički tim koji bi napravio procjenu i definisao pravce moguće saradnje.

U ovom kontekstu, saglasni su sagovornici, posebno je naglašena potreba poštovanja zakona i transparetnost procesa imajući u vidu da je za Crnu Goru prioritet skorije članstvo u Evropskoj uniji.

Na sastanku je ocijenjeno da Crna Gora ima potencijal da bude lider u proizvodnji zelene energije.

U okviru posjete kompaniji Spajić je sa saradnicima obišao i jedan od najvećih LNG terminala na svijetu kojim rukovodi Jera, a koji se nalazi u Tokijskom zalivu.

Riječ je postrojenju Futtsu koje je osnovano prije 40 godina, a čiji je kapacitet 5,16 GW u okviru 21 bloka što je, kako su istakli, petostruko više od ukupnih godišnjih potreba Crne Gore.

Postrojenje posluje uz visoke ekološke standarde i kontrolu bezbjednosti te kao takvo daje snažan doprinos stabilnosti energetskog sistema Japana.

Tokom susreta dogovoren je nastavak razgovora sa Ministarstvom energetike i rudarstva kako bi se definisali modeli potencijalne investicije u energetski sistem Crne Gore.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS