Japan podržava ekonomsko povezivanje Crne Gore sa regionom

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Japan podržava proces evropske integracije Crne Gore i njeno snažnije ekonomsko povezivanje sa ostalim zemljama Zapadnog Balkana, kazao je japanski ambasador u Crnoj Gori, Takahiko Katsumata.

Katsumata, kojeg je u oproštajnu posjetu primio premijer Dritan Abazović, rekao je da Japan ima snažno poštovanje prema Crnoj Gori.

“On je naglasio da Japan podržava proces evropske integracije Crne Gore i njeno snažnije ekonomsko povezivanje sa ostalim zemljama Zapadnog Balkana”, saopšteno je iz Abazovićevog kabineta.

Katsumata je kazao da je uvjeren da će učešće Crne Gore na EXPO-u u Osaki dati snažan podsticaj promociji investicionih i turističkih potencijala Crne Gore na japanskom tržištu.

Abazović je zahvalio ambasadoru na doprinosu jačanju saradnje Crne Gore i Japana, dodajući da je uvjeren da će se dobri bilateralni odnosi ojačati intenzivnijom saradnjom u oblasti privrede i turizma.

“U tom smislu učešće Crne Gore na EXPO-u u Osaki biće dobra prilika za prezentaciju investicionih i turističkih potencijala japanskim investitorima i građanima”, navodi se u saopštenju.

Sagovornici su, kako se dodaje, razmijenili mišljenje o potrebi jačanja bilateralne saradnje i saglasili se da je potrebno otvoriti ambasadu Crne Gore u Japanu.

Abazović je Katsumatu poželio uspjeh na novom mandate, na mjestu ambasadora Japana u Turskoj.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS