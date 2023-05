Jačati kulturu dijaloga i poštovati radnička prava

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministar rada i socijalnog staranja, Admir Adrović, čestitao je građanima Međunarodni praznik rada, uz želju da se zajednički nastavi sa jačanjem kulture dijaloga, poštovanjem radničkih prava i građenjem boljeg i prosperitetnijeg društva.

On je kazao da su u proteklih godinu napravili važne korake kada je riječ o zaštiti prava radnika, nastavljajući tako da kontinuirano nadograđuju socijalni dijalog.

“Potpisivanjem Opšteg kolektivnog ugovora definisali smo određena prava koja će imati svi zaposleni u Crnoj Gori, naročito u situacijama gdje nijesu zaključeni granski kolektivni ugovori i kolektivni ugovori na nivou poslodavca”, navodi se u čestitki Adrovića.

Na taj način su, kako je dodao, doprinijeli jačanju motivacije ljudi, posebno mladih, da ostanu u našoj državi i da kod naših poslodavaca traže radna mjesta, što je u interesu Crne Gore kao države, ali i zaposlenih i poslodavaca.

“Vrata Ministarstva rada i socijalnog staranja su otvorena za nastavak socijalnog dijaloga, kojim se pokazalo da je moguće postizati važne dogovore koji su značajni za sve strane”, poručio je Adrović.

On je pozvao zaposlene da u skladu sa zakonom uvijek kada je to moguće štite svoje profesionalne, ekonomske i socijalne interese, a sve duštvene činioce da neprekidno rade na poboljšanju uslova rada.

