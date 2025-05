Jačati institucionalne kapacitete

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ulaganja u zelenu i digitalnu infrastrukturu, jačanje institucionalnih kapaciteta i produbljivanje regionalne saradnje ključni su preduslovi za dugoročnu otpornost i ostvarenje punopravnog članstva u Evropskoj uniji, smatraju guvernerka Centralne banke, Irena Radović i izvršna direktorica Međunarodnog monetarnog fonda, Kristalina Georgieva.

Tokom sastanka održanog na marginama Konferencije na visokom nivou, koju zajednički organizuju Hrvatska narodna banka i MMF, Radović je izrazila zahvalnost na dugogodišnjoj i sveobuhvatnoj saradnji Crne Gore i MMF-a, koja je, od učlanjenja Crne Gore u tu međunarodnu instituciju 2007. godine, prerasla u istinsko partnerstvo zasnovano na povjerenju, profesionalizmu i zajedničkoj posvećenosti reformama.

Ona je, kako je saopšteno iz CBCG, posebno istakla snažnu podršku MMF-a u jačanju institucionalnih i operativnih kapaciteta CBCG, kao i u očuvanju i unapređenju makroekonomske stabilnosti.

Radović je naglasila i značaj uloge MMF-a u podršci procesu usklađivanja Crne Gore sa standardima Eurosistema, uključujući implementaciju evropskih platnih sistema poput SEPA-e, koji predstavljaju ključne korake za integraciju Crne Gore u finansijski okvir EU.

U svijetlu sve većih globalnih izazova, razgovaralo se i o ulozi MMF-a u očuvanju nezavisnosti centralnih banaka, jačanju institucionalnog kredibiliteta i odgovoru na efekte geopolitičke i geoekonomske fragmentacije.

Radović je navela da za male i otvorene ekonomije, poput Crne Gore, MMF predstavlja ne samo izvor stabilnosti, već i pouzdanog savjetnika čije analize i podrška doprinose očuvanju principa dobrog upravljanja.

„U vremenu obilježenom fragmentacijom, trgovinskim tenzijama i slabljenjem međunarodnih pravila, potreban nam je jasan i agilan glas MMF-a – kako bi se očuvale temeljne vrijednosti ekonomskog upravljanja i omogućio osmišljen i kontekstualno prilagođen odgovor na izazove“, poručila je Radović.

Poseban akcenat stavljen je na novu inicijativu MMF-a – uspostavljanje regionalnog centra za tehničku pomoć (SEETAC), koji će obuhvatati Zapadni Balkan i Moldaviju.

Radović je pozdravila tu inicijativu, naglasivši da će SEETAC predstavljati ključni mehanizam za jačanje institucionalnih kapaciteta i podršku reformama u regionu, u bliskoj povezanosti sa procesima evropskih integracija.

Ona je istakla i važnost aktivnog učešća CBCG u svim fazama dizajna, implementacije i koordinacije aktivnosti SEETAC-a, kako bi se obezbijedila relevantnost, fleksibilnost i mjerljivi rezultati za zemlje korisnice.

Obje strane izrazile su uvjerenje u nastavak bliske saradnje kroz predstojeću procjenu potreba CBCG za usklađivanje sa standardima ESCB-a i Eurosistema, u okviru koje se očekuje i tehnička podrška Evropske unije. U tom kontekstu, razgovarano je i o potrebi jače koordinacije među međunarodnim razvojnim partnerima – uključujući MMF, Svjetsku banku i EU – kako bi se obezbijedila usklađenost i efikasna realizacija reformskih agendi.

