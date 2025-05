Jačanje ekonomske saradnje i infrastrukturne povezanosti

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora ostaje otvorena za partnerstva sa renomiranim međunarodnim kompanijama, posebno onima koje donose znanje, tehnologiju i iskustvo u realizaciji kompleksnih projekata, saopštio je potpredsjednik Vlade za infrastrukturu i regionalni razvoj, Milun Zogović.

On je danas ugostio delegaciju predstavnika vodećih građevinskih i infrastrukturnih azerbejdžanskih kompanija, sa kojima je razgovarao o mogućnostima ulaganja u kapitalne infrastrukturne projekte u Crnoj Gori, kao i o mehanizmima koji bi omogućili efikasnu saradnju sa međunarodnim partnerima u oblasti projektovanja, izgradnje i rekonstrukcije ključnih saobraćajnica, urbanih zona, komunalne infrastrukture, energetskih objekata.

Zogović je, kako je saopšteno iz njegovog Kabineta, delegaciju primio nakon učešća na Petoj međunarodnoj konferenciji Grupe za Put svile Parlamentarne skupštine OEBS-a, koju je organizovala crnogorska Skupština.

On je kazao da je dijalog u okviru Grupe za Put svile prilika za razmjenu ideja i mogućnosti za planiranje konkretnih koraka ka uspostavljanju što efikasnijih veza između Evrope i Azije.

Prema njegovim riječima, pitanja koja se tiču energetske efikasnosti, životne sredine, infrastrukturnog povezivanja, regionalne saradnje i stabilnosti i ekonomskog razvoja, predstavljaju teme od izuzetnog značaja za budućnost.

„Azerbejdžan je prepoznat kao jedan od najznačajnijih investitora u Crnoj Gori, simbolizujući ne samo ekonomsku snagu, već i povjerenje između dvije zemlje. Ovaj susret potvrđuje postojeće prijateljske veze i prilika je da se otvore novi horizonti za buduću, dugoročnu saradnju”, ocijenio je Zogović.

Predstavnici azerbejdžanskih kompanija izrazili su interesovanje za učešće u budućim infrastrukturnim investicijama u Crnoj Gori, cijeneći da zemlje Zapadnog Balkana imaju značajan potencijal za regionalni razvoj i povezivanje kroz inicijative poput Puta svile.

Zogović je naveo da stabilne političke i ekonomske prilike, kao i spremnost Vlade da radi na osnaživanju partnerstva naših zemalja, predstavlja pozitivan impuls potencijalnim investitorima da ulažu u Crnu Goru.

„Infrastrukturni projekti su dobro polazište za saradnju kompanija dvije zemlje u sektoru građevinarstva. Dobra dosadašnja saradnja u brojnim oblastima predstavlja čvrstu osnovu za dalji razvoj bilateralnih odnosa i realizaciju zajedničkih inicijativa i projekata”, zaključio je Zogović.

