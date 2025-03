Jačanje ekonomske saradnje Crne Gore i Turske

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora i Turska, kontinuiranom efikasnom ekonomskom saradnjom, mogu postići veliki napredak u korist građana obje države, kazao je ministar ekonomskog razvoja Nik Đeljošaj.

Kako je saopšteno iz Vlade, Đeljošaj je to rekao na sastanku sa ambasadorom Turske u Crnoj Gori, Barišom Kalkavanom.

Navodi se da su Đeljošaj i Kalkavan na sastanku istakli uzorne odnose i odličnu saradnju Crne Gore i Turske, koja je dodatno osnažena kroz konstruktivno partnerstvo u NATO.

Đeljošaj je ukazao na aktuelne projekte Ministarstva ekonomskog razvoja – Program za unapređenje konkurentnosti privrede, akcija “Limitirane cijene”, kao i sa aktivnostima u pravcu formiranja robnih rezervi.

“Smatramo da je ekonomska i trgovinska saradnja ključna za razvoj i prosperitet jedne zemlje, pa se odlučno zalažemo za investicije, promociju kapitalnih projekata, kao i produbljivanje ekonomskih odnosa između partnerskih država”, kazao je Đeljošaj.

On je istakao da Crna Gora i Turska, kontinuiranom efikasnom ekonomskom saradnjom, strateškim i inovativnim ulaganjima, kao i modernizacijom i razvojem turističkog potencijala, mogu postići veliki napredak u korist građana obje države.

