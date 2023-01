Jačanje ekonomije i otvaranje radnih mjesta prioriteti Cetinja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Jačanje ekonomije, stvaranje uslova za otvaranje novih radnih mjesta, privlačenje kredibilnih investitora i podsticanje lokalnih biznis inicijativa u cilju dostizanja boljeg kvaliteta života građana, moraju biti osnovni prioriteti Cetinja, saopštila je predsjednica Skupštine, Danijela Đurović.

Ona je u čestitki povodom Dana osnivanja Prijestonice Cetinje kazala da podrška lokalnoj samoupravi od izvršne vlasti, u tom smislu, mora biti konkretna i nedvosmislena.

“Uvjerena sam u budući ubrzan ekonomski, turistički i kulturni razvoj i ukupni napredak, ne samo Cetinja, već i cijele Crne Gore. Uz želje da ovaj grad krene stazama uspjeha, te da njegovi žitelji što prije osjete boljitak u svakom pogledu, još jednom čestitam Dan osnivanja Prijestonice”, navela je Đurović.

Ona je Dan osnivanja Prijestonice Cetinje čestitala je gradonačelniku Nikoli Đuraškoviću, predsjednici Skupštine Prijestonice Mileni Vujačić, odbornicima i svim građanima grada.

Đurović je poručila da istorijsko, kulturno i duhovno središte zemlje, svetionik slobodarstva, grad heroj, nikad pokoreno Cetinje, simbol je vjekovne snage, hrabrosti i samobitnosti cijele Crne Gore.

“Dan osnivanja grada pod Lovćenom, 4. januar 1482. godine, ima posebnu simboliku u pogledu trajanja i državotvornosti Crne Gore. Cetinje je vjekovima bilo uzor kada je u pitanju njegovanje odnosa prema različitostima, što se naročito ogleda u građanskom konceptu savremene Crne Gore”, zaključila je Đurović.

